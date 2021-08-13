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金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

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樂購蝦皮取代蝦皮支付 金管會：只剩代收付功能

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金管會今（14）日宣布廢止蝦皮支付「電子支付」營業執照，不過國內第一大電商蝦皮12日起就公告由「樂購蝦皮」取代蝦皮支付，電商業務不受影響繼續營運，今日金管會官員對此表示，樂購蝦皮目前只是單純的第三方支付而非電子支付，亦謂只能進行線上商店與買家的「代收代功能」而已，而且從8月12日起至明年8月11日止，一旦交易金額有超過20億元限制門檻，一樣需向金管會申請電子支付營業執照。

第三方支付只能進行代收付，與電子支付最大差別在於收受儲值、轉帳、小額匯兌等功能，此外蝦皮原本由蝦皮代理收付，日均餘額達 31 億元，依法規定必需申請轉型為電支機構，因此蝦皮在去 (2020) 年 11 月 13 日取得設立電子支付機構許可，依法必須在 6 個月內向主管機關金管會申請核發營業執照。

但電支業者，按照規定資本額須達5 億元，業者已承諾增資，不過經濟部投審會對蝦皮有陸資背景疑慮，未能清楚解釋股東結構問題，但投審會至今仍未通過蝦皮支付的增資案，以致蝦皮支付未能如期遞交申請書，金管會今（13）日表示，自14日起廢止蝦皮支付股份有限公司之專營電子支付機構業務許可。

同一時間，蝦皮也宣布，原本代收付從蝦皮支付改為另一家合作的第三方支付業者「樂購蝦皮」來負責，亦即換個支付業者繼續營業。金管會官員表示，蝦皮要換不同的支付廠商，只要是合法第三方支付業者，金管會也不能有什麼意見，而樂購蝦皮因目前日均額不到20億元，屬於第三方支付業，還在經濟部管轄範圍內，亦即不屬於金管會的管轄範圍，不過金管會官員強調，未來一年內（到明年8月11日為止）會觀察樂購支付的日均額情形，必要時會要求提供資料，未來一旦達到一整年日均額超過20億元的門檻，仍然需要申請轉型電子支付並向金管會申請營業執照，屆時會再來重新審視。

金管會 第三方支付 電商

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