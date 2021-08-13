金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

金管會今宣布，正式廢止蝦皮支付專營電子支付業務許可。金管會銀行局表示，蝦皮支付即日起不得再進行任何實質的代理收付業務，還在進行中的金流交易，必須確保消費者權益。

金管會表示，蝦皮支付是去年11月13日取得金管會許可專營電子支付，依電支條例規定，蝦皮支付應從取得許可後6個月內，也就是今年5月13日前向金管會申請核發營業執照，蝦皮支付後來曾向金管會申請過一次展延，金管會給予展延3個月，最後期限就是今天。

金管會指出，蝦皮支付在今天下班前都沒有向金管會申請核發電子支付機構營業執照，因此依電支條例第13條第3項規定，廢止蝦皮支付專營電子支付機許可。蝦皮支付從明天起，必須採取符合法令規定的因應方案，妥適了結現務及確保用戶權益。

蝦皮支付還可以繼續做第3方支付嗎？銀行局官員解釋，蝦皮支付不得繼續做代理收付業務，因為隨著蝦皮支付的業務量持續增加就有違法問題，「電子支付、第3方支付都不能做，重點是不能繼續代理收付了。」

針對「妥適了結現務」與「確保消費者權益」。銀行局官員表示，因為蝦皮支付不能儲值，不會有把帳戶中的錢還給客戶的問題，蝦皮支付每一筆款項都是實質交易的代理收付，可能的狀況是有交易還在途中需要收款，例如買方付一筆錢放在支付中，三到五天後這筆錢才會有蝦皮支付轉給賣方，這樣子在途中的款項，蝦皮支付就要妥適了結後並確保消費者權益。

針對蝦皮購物後續的金流，銀行局官員表示，蝦皮購物平台的金流，本來是蝦皮支付提供服務，現在蝦皮支付的許可被廢止，蝦皮購物必須要找一個合法的電子支付來合作。