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蝦皮支付沒了 金管會：14日起廢止電子支付執照許可
蝦皮未遞交申請書，金管會今（13）日表示，自14日起廢止蝦皮支付股份有限公司之專營電子支付機構業務許可。
金管會表示，蝦皮支付公司係於109年11月13日取得金管會許可專營電子支付機構業務，依「電子支付機構管理條例」(下稱電支條例)第13條第1項規定，該公司應自取得許可後6個月內(即110年5月13日前)檢具相關書件向金管會申請核發營業執照；惟如有正當理由，依同條第2項規定，該公司得於期限屆滿前申請展延，展延期限不得超過3個月(即110年8月13日前)，並以1次為限。
蝦皮支付公司前向金管會申請延展申請核發營業執照期限，經金管會同意延展至110年8月13日。
由於蝦皮支付公司未於110年8月13日公務時間內向金管會申請核發電子支付機構營業執照，因此金管會依電支條例第13條第3項規定，廢止蝦皮支付公司之專營電子支付機構業務許可，並指定自110年8月14日起原許可處分失其效力，請蝦皮支付公司採取符合法令規定之因應方案，妥適了結現務及確保用戶權益。
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