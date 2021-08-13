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大聯大建立員工持股信託 逾九成員工參加

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

半導體零組件通路商龍頭廠大聯大投控（3702）今（13）日在線上法說會上表示，已為員工設立持股信託，有超過九成員工參加，將員工績效和股東利益結合，創造多贏。

大聯大投控財務長袁興文今日在法說會上指出，今年營運策略專注在供應鏈配合和員工績效提升，尤其因應環球快速變化，將永續作為提升關鍵。

袁興文指出，為了提升員工績效，已經設立了員工持股信託，有超過九成員工參加，將員工績效和資本市場、也就是股東結合。

大聯大這部分的員工持股已交付信託，袁興文表示，這也是長期持有，不是限制型股票，不會造成股本膨脹，都是進場買股票長期持有，將可和股東立場一致，員工也可藉此為退休金做打算，才會吸引九成員工參與，是員工、股東和社會多贏方案。

在營運面方面，大聯大投控第3季展望偏向保守，若以新台幣28元兌1美元匯率假設，大聯大預估營收為1,900億元到2,000億元之間，季減0.1%到5.1%，毛利率介於3.7%到3.9%，營業利益率為1.6%至1.8%。

大聯大預估，第3季稅後純益為25.62億元至29.89億元，季減6.2%到19.6%，預估每股稅後純益為1.53元至1.78元，營收與獲利皆將下滑。

大聯大 股東 法說會

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