同居40年被趕出門... 專家：不婚族適度規劃這保單

七夕情人節，許多人沉浸在幸福甜蜜的粉紅泡泡。不過，對於打定主意「同居不婚」的情侶來說，儘管兩人同甘共苦多年，另一半一旦離開人世，卻可能面臨財產繼承無著、甚至被掃地出門的窘境。台灣《保險法》權威劉北元表示，沒結婚就無法保障另一半的財產繼承權，但不婚伴侶想要給另一半保障，並非無計可施，透過預立遺囑及規劃人壽保險，能在意外到來時，為所愛的人減輕負擔。

劉北元擔任律師期間，曾處理許多遺產爭訟案，其中一種類型是不婚族的遺產問題，多數情況是兩人都離婚後才相識相愛、相見恨晚，卻不肯再結婚，尤其是女性若前一段婚姻有小孩，選擇同居不婚的情況相當常見。

但劉北元透露，曾處理一個案例，男女同居近40年，女方卻在某日因心血管疾病猝逝，兩人一起居住的房子是在女方名下，結果女方和前夫生的小孩便理所當然地以繼承人身份，要求男方搬家。

這位男士年歲頗高，痛失老伴之餘，不但無法親自為女友料理喪事，還被掃地出門、無家可歸，真的是情何以堪。

劉北元感嘆，上述案例的男主角之所以面臨這般困境，就是因為沒結婚、非女方配偶，無法決定女友身後事。在法律面前，沒有配偶身份，不僅相愛40年共同累積的財產和回憶付諸流水，更沒有財產繼承權。

近年台灣不斷出現為多元成家立法的呼聲，不婚伴侶權益保障是一大重點，但立法道路漫漫，在法制化前，不婚伴侶間該如何在身後貫徹自己的想法，來保障另一半？

對此，台灣《保險法》權威劉北元提醒，伴侶可以從醫療、遺囑、保險三方面去實現。

劉北元說，不婚伴侶首先要做的第一件事，是妥善安排個人醫療規劃，例如預立放棄急救同意書、辦理健保卡註記，避免日後伴侶與自己親屬間的衝突。

其次，是預立遺囑，將遺願用法律保障的形式保存下來，並指定伴侶或可信賴的人士為遺囑執行人，讓懂得愛你的人、或其他值得信賴的人，為自己執行遺願。

最後，也是最重要的，就是規劃人壽保險，並指定伴侶為受益人。

劉北元解釋，雖然可預立遺囑，但民法對遺產仍有「特留分」的強制規定，立遺囑人無法用遺囑剝奪、或改變繼承人這部分的權利。也就是說，用遺囑處理財產，想藉此照顧活著的伴侶，並無法完整實現，且容易讓伴侶與自己的親屬發生爭產訴訟。

此時，就需要壽險規劃。劉北元說，人壽保險可指定受益人，傳承財產給伴侶，不會受到民法特留分的拘束，任何人都無權置喙，發生爭訟的情形也很低。

如果人壽保險金額規劃得當，活著的伴侶可以完全不需面對平日漠不關心、如今跑出來繼承財產裝熟的親屬，可以安靜過生活。

有情人終成眷屬，七夕是情人彼此承諾與祝福的佳節，但無論是同居者、不婚主義者、走過婚姻破碎者，日子幸福平安比一張紙帶來的法律約束，是更踏實的情感。然而，關係的美好，更需要在法律及保險上進行務實而縝密的規劃，才能在意外發生那天，減輕愛侶心上、肩上的負擔，真正實現自己想保障愛侶下半輩子的心願。