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新台幣早盤貶值1.9分 一度觸及27.838元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（13）日以27.82元兌1美元開盤，貶值0.1分；台股早盤以17,216.34點開低，盤中下跌逾百點，股匯雙殺，新台幣一度觸及27.838元，貶值1.9分。

美股周四道瓊工業指數上漲14.88點，漲幅0.04%，收35,499.85點；標普500指數上漲13.13點，漲幅0.3%，收4,460.83點；那斯達克綜合指數上漲51.13點，漲幅0.4%，收14,816.26點；費城半導體指數下跌1.13%，收3,312.96點。

台股今日開盤下跌3.6點，指數開低走低，一度下滑至17,031.4點，重挫逾百點，新台幣早盤貶值開出，開盤為盤中高點，一度觸及27.838元，貶值1.9分。

新台幣 台股

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