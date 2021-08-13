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富邦產險理賠金 最快一小時就入帳

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

富邦產險表示，過去受到銀行下午3點半關帳的時間限制，理賠案件雖然當日結案，但客戶卻要至隔日才能領到理賠金，對急需運用理賠金的客戶較為不便。

有鑑於此，富邦產險檢視系統與作業流程，優化汽機車保險、傷害險與健康險的理賠處理程序，只要是下午五點前結案的理賠案件，客戶最快一小時，也就是下午六點前理賠金就可入帳，成功加快付款時間。

富邦產險不斷尋求突破，致力創新理賠服務，繼車禍事故現場即刻付款、理賠金代墊醫療費用服務後，再推出「當日結案、當日付款」理賠服務，主要訴求客戶免等待。

當客戶備齊理賠文件並經審理結案後，理賠金最快當日便可到帳，為客戶提供更即時的保險理賠服務，甫一推出便獲得智慧財產局專利認證。

富邦產險重視客戶需求，持續提升服務品質以符合客戶期待，長期獲得國內外專業機構的肯定，包括2021年《數位銀行家》(The Digital Banker)「2021卓越數位客戶體驗獎」、《讀者文摘》「信譽品牌-產險公司類-金獎」，更是唯一獲得《財資》(The Asset)「台灣年度最佳數位保險公司獎」肯定的保險業者。

最近更獲得2021年保險信望愛獎六項大獎、三項優選的肯定。

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