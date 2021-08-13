南山產險提醒 住宅火險淹水也可賠

連日豪雨重創南台灣，多縣市持續發布淹水警戒，造成許多民眾財產的損失。南山產物提醒，住宅火險自2020年1月起已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，換句話說，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致被保險之住宅淹水達50公分以上就可理賠。

依所在縣市不同分為三區，補償金額為7,000~9,000元不等；若淹水未達50公分但有實際損失，也將依保單約定賠償限額內依實際損失金額賠付。

近日豪雨強襲超出預期，許多民眾措手不及，住家淹水導致財物毀損、愛車也變成泡水車。若民眾擔心理賠金額不足以填補實際損失，建議加購超額颱風及洪水保險附加條款。

以高雄市五層樓公寓的一樓、25坪大小為例，若加保超額颱風洪水險、建築物保額147.5萬元，自負額為每一事故賠償金額之5%，一年的參考保險費約2,651元。

若因住家建築物淹水經評估實際損失100萬元，自負額僅5萬元，其餘的95萬元損失將由保險公司賠付。意即平均每日只要多繳8元，就可轉嫁風險，減輕自身財產損失。

特別要提醒的是，民眾若於颱風季節才要中途加保住宅超額颱風洪水險附加條款，保費仍須以1年期計算收費，而且如果中途單獨退保，保費也不予退還，因此在投保住宅火災保險時，建議一併規劃超額颱風洪水險附加條款，讓心愛的家園更有保障。

民眾也可牢記「加、減、乘、除」四原則，提升自己的防災意識：

「加」強警覺：隨時注意是否有豪雨或溢堤狀況，並建議加保超額颱風洪水險，轉嫁財損風險。

「減」少外出：避免不必要的意外發生，並特別注意自身安全。

「乘」車安全要注意：如住所地勢較低窪，應及早將車輛停往高處，以免愛車成了泡水車。

「除」去泥沙堆積：留心居家四周排水系統，隨時探看是否有淤積或回漲現象。

保戶若因強風、豪雨災情而發生任何財損情況，皆可撥打南山產物理賠服務專線0800-005-678，將有專人儘速提供協助。