開發金控宣布以換股加現金百分百併入中壽 溢價率17%

開發金控今（12）天召開董事會決議通過股份轉換計畫，將以發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東方式，取得中國人壽剩餘流通在外之全部股權；若不加計凱基證券已持有的8.66%股權，此次股份轉換將對外取得中國人壽44.05%股權。

開發金控董事會也通過將於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後，完成股份轉換，屆時中國人壽將成為開發金控100%持股之子公司並依法下市。

開發金控表示，使中壽成為開發金控100%子公司為既定目標，本次採取股份轉換方式，將可加速相關時程並且一步到位。

本次股份轉換對價為中國人壽每一股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5元，以雙方調整除權息後價格為基礎，包括中國人壽即將發放之現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放之現金股利0.55元。

開發金表示，此次股份轉換對價已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。若以中壽及開發金控以8月12日過去20日設算除權息平均股價25.42元及13.69元，及特別股每股發行價格10元為基礎，溢價率約為17%；若以8月12日當天雙方設算除權息之收盤價為基礎，溢價率亦約為17%。

其中本次新發行的開發金控特別股股息年利率定為3.55%，將按發行價格每股10元計算股息。

開發金控表示，提出以普通股、特別股及現金之組合，不但讓中壽股東可在股份轉換後立即拿回部分現金，還能取得普通股參與開發金控及中壽未來經營成果，更可以拿到具有穩定股息收益的特別股，一舉三得，具有高度的彈性運用空間。

開發金控指出，本次特別股以每股10元為發行價格，方便投資人交易；開發金控適度發行普通股及特別股，有助於本身財務及資本穩健。本次股份轉換計畫兼顧雙邊股東權益；中壽成為開發金控100%子公司後，開發金控將建立更強大的基礎，得以進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權/風險投資、資產管理和保險之相關業務推展。