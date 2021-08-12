中壽董事會通過換股案 14.9萬股東準備納入開發金

中國人壽（2823）今（12）日召開董事會決議通過與開發金控（2883）的股份轉換案，由開發金控以發行普通股、特別股及支付現金的方式予除開發金控以外之中國人壽全體股東，以取得中壽100%股權。

中壽董事會今日也通過將於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關的核准後，完成股份轉換，屆時中國人壽將成為開發金控100%持股之子公司。據集保結算所資料，目前中壽尚有14.9萬名股東，若接受換股，未來將新納入開發金的股東，溢價17%換股，拿到11.5元現金到底划不划算？成為股民們今晚最熱門的話題。

開發金今（12）日收盤價為13.85元，中壽則收在26.9元。換股後中壽股東每股拿回11.5元現金，還有二家合計的現金股息0.95元，等於以14.45元換0.8股的開發金股票，若以市價乘以0.8倍約11.08元，及0.73股的開發金特別股，另外還有中壽尚未除權的股票股利0.4元。

中壽表示，此次股份轉換之對價為中壽每一股普通股將可換得開發金控0.8股普通股、0.73股特別股（本次新發行之開發金控特別股股息年利率定為3.55%，將按發行價格每股10元計算股息及現金新台幣11.5元，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中壽即將發放之現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放之現金股利0.55元。此次股份轉換對價已委請獨立專家安侯建業聯合會計師事務所出具價格合理性意見書，依會計師評估此次交易價格應屬合理。

中壽表示，長期穩健經營，深耕永續發展，積極推動數位轉型，公司治理及公平待客等已內化為公司企業文化，歷年來皆有評核績優表現。中國人壽近年來持續擴大營運規模及提升經營績效，在全體同仁共同努力下，總資產突破新台幣2.2兆元，2021年上半年獲利超越去年全年，交出亮眼成績單。成為開發金控100%子公司後，所有客戶權益完全獲得保障，原保單之條款、內容、權利與義務維持不變，並將一本初衷提供更有溫度的保險體驗。中壽將持續推動集團「ABCDE」5大策略，在集團豐富資源整合支持下，將使中國人壽更具競爭力並在集團帶領下朝向國際化發展，共創新局。