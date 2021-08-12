不再公開收購 開發金換股搭現金百分百併購中壽

開發金控（2883）與中壽（2823）雙方同步召開董事會通過換股搭現金收購合併案，將中壽剩餘流通在外四成多股權全部轉換，納為開發金百分百控股的子公司，在金管會要求期限內完成。

這個重大訊息記者會先是因為證交所技術因素而延遲召開，召開時雙方依照新聞稿宣讀後，未等待視訊連線記者提問就立馬結束。觀看直播記者會的觀眾等待的時間比記者會實際進行的時間還要久。

開發金指出，開發金與中壽的股份轉換計畫，由開發金發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東方式，取得中國人壽剩餘流通在外44.05%股權。雙方預定10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計股東會決議通過並取得主管機關核准後，完成股份轉換，屆時中國人壽將成為開發金控100%持股之子公司並依法下市。

開發金控表示，本次股份轉換對價為中國人壽每一股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5元，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中國人壽即將發放之現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放之現金股利0.55元。