東元效應 保險局擬下修壽險投資創投私募比例至10%

因東元（1504）父子之爭，保險業投資創投介入經營權引爭議。金管會保險局擬修正保險法子法，未來保險業投資單一創投與私募股權基金限額，由25％一口氣降到10％，意謂未來恐需要更多家業者加入同一檔基金才能完成募集。明天（13日）保險局將與業者召開公聽會，未來要求投資前必須先簽契約，明訂資金不得涉入經營權之爭，一旦違反，保險公司必須執行資金退場機制。

東元父子之爭，黃茂雄藉友人主持成立的鈺叡公開收購兒子黃育仁旗下菱光，因鈺叡背後持股五成大股東創投達勝伍有六家壽險公司即遠雄（5522）、宏泰（1612）、國泰（2882）、台灣（1711）、全球（4540）及中國等六家壽險公司，投資合計達78％，有公司持股最高超過22%，引發外界對於壽險業資金介入經營權之爭的疑慮，雖然最後達勝伍撤出鈺叡，但保險局決定應該從法規面控管。

保險局13日將找保險、創投、併購與私募股權、股權投資等公會或協會代表，討論「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，其中將增訂「投資後監督管理機制」，保險業投資創投及私募股權基金要先以合約或協議方式，明訂不得直接或間接介入被投資事業的經營管理及投資決策，且要定期檢視，若違反合約或協訂，就要有資金退場計畫或一定的措施。

此外，保險局擬修改子法，調整保險業對單一創投、私募股權基金的投資限額，由現行25％降到10％。甚至包括國家級私募股權基金、投信或券商募集投資在五加二產業的私募基金等。保險局副局長林志憲表示，先前爆發的事件，社會極為關注也影響觀感，即保險業資金不宜介入公司經營及經營權之爭，若保險業者無法有效管理所投資的創投或私募股權基金，不要違反此法規，則保險局傾向投資額度限縮，13日公聽會將傾聽與會者的意見，未來法規也會預告。據統計，6月底保險業投資創投基金達262.64億元、私募股權基金約50.74億元。

保險局副局長林志憲表示，先前爆發的事件，社會極為關注也影響觀感，即保險業資金不宜介入公司經營及經營權之爭，若保險業者無法有效管理所投資的創投或私募股權基金，不要違反此法規，則保險局傾向投資額度限縮，13日公聽會將傾聽與會者的意見，未來法規也會預告。林志憲說，若沒有好的機制，讓主管機關確認的話，打算先調降限額後，再來看看業者是否衡平性處理，