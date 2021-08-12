美股交易熱 中信證券美股即時報價服務上線

美股投資熱持續升溫，然而延遲報價一直是國內投資人的痛點。中國信託綜合證券攜手嘉實資訊與美國紐約證券交易所（NYSE），即日起於中信亮點APP提供美股即時報價，解決過去延遲15分鐘報價的問題，中國信託更因此再次登上美國紐約時代廣場電子看板廣告。

隨著台灣證券市場交易年輕化及國際化，以及美國5大尖牙股（FAANG）題材帶動，國內投資人逐漸將投資範圍延伸至美股市場。NYSE首席營運官Michael Blaugrunde表示，中信證券是首家直接與NYSE簽約、獲得提供即時行情授權的台灣證券商，能讓投資人作出即時和準確的交易決策。中信證券總經理林明杉指出，在落實普惠金融的原則下，中信證券積極推動數位APP建置及複委託業務，使所有投資人透過中信亮點APP即時掌握國內外投資動態。

據券商公會資料顯示，全台複委託開戶數2021年6月已突破258萬戶，相較去年同期開戶數暴增34％，且今年以來交易額月均量成長23％，顯示國人複委託交易熱絡且逐漸普及。中信證券以「即時應援 開盤我在」為訴求提供美股即時報價，即日起中信亮點APP與致富王AP提供美股即時行情服務，符合資格的中信證券複委託投資人只要登入中信亮點APP或致富王AP，線上填寫資料並完成一筆複委託交易，至今年12月31日前可免費體驗NYSE美股即時行情報價服務，享受與美國市場同步不延遲的行情資訊，搶得投資先機。

中信證券近年致力於數位轉型，中信亮點APP上線二年以來，陸續取得五項專利，以及國家品牌玉山獎－全國首獎肯定，今年更積極推出複委託美股即時行情。為慶祝本次合作，NYSE特別提供中國信託使用紐約時代廣場LED看板，自美東時間11日起，一連三日於全紐約最為繁華的商業中心，輪播投放We are family紅球及CTBC 品牌標章，這是繼2015、2016年之後，中國信託第三度榮登時代廣場LED看板，持續將品牌精神推展至全球。