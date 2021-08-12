國人6月都在家防疫 電子票證消費額大減逾13億

國內疫情3級警戒從5月中開始，許多民眾自主減少出門，大部分企業改為居家上班，學生族群則透過視訊上課，導致大眾運輸工具使用量大幅減少，連帶讓以交通消費為大宗的悠遊卡、一卡通等電子票證，單月消費額大減超過13億元。

金管會銀行局今公布6月份電子票證消費情形，6月整體電子票證消費卡數約602萬張，比起5月份的1104萬張，單月減少502萬張；6月整體電子票證消費金額約39.8億元，比起5月份的53.4億元，更是硬生生減少高達13.6億元。

銀行局副局長林志吉表示，6月整個月都是3級警戒期間，幾家大型電子票證本來很廣泛被使用在交通用途，像是捷運、公車等，但因為3級警戒期間大部分民眾減少外出，以台北捷運的運輸量來說，4月之前每月的日均運輸量約200萬人次，到6月日均量掉到43.7萬人次，大眾交通使用次數減少之下，電子票證消費金額也減少，像悠遊卡單月減少高達10億元，一卡通也減少2億多元。

電子票證的衰退，連帶造成國內非現金支付出現倒退。根據金管會對於非現金支付的衡量指標，今年第2季非現金支付交易筆數僅有10.69億筆，比起第1季的12.67億筆，單季衰退15.6%；今年第1季非現金支付交易金額1.28兆，第2季則下降到1.26兆。

目前國內共有4家專營電子票證與1家銀行兼營，包含悠遊卡、一卡通、icash、HappyCash，及永豐銀行兼營的電子票證。