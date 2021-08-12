快訊

約會遲遲等不到人 高雄男被發現全身赤裸陳屍房內

併購百分百確定？開發金、中壽晚上8:30重訊記者會

國人6月都在家防疫 電子票證消費額大減逾13億

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

國內疫情3級警戒從5月中開始，許多民眾自主減少出門，大部分企業改為居家上班，學生族群則透過視訊上課，導致大眾運輸工具使用量大幅減少，連帶讓以交通消費為大宗的悠遊卡一卡通等電子票證，單月消費額大減超過13億元。

金管會銀行局今公布6月份電子票證消費情形，6月整體電子票證消費卡數約602萬張，比起5月份的1104萬張，單月減少502萬張；6月整體電子票證消費金額約39.8億元，比起5月份的53.4億元，更是硬生生減少高達13.6億元。

銀行局副局長林志吉表示，6月整個月都是3級警戒期間，幾家大型電子票證本來很廣泛被使用在交通用途，像是捷運、公車等，但因為3級警戒期間大部分民眾減少外出，以台北捷運的運輸量來說，4月之前每月的日均運輸量約200萬人次，到6月日均量掉到43.7萬人次，大眾交通使用次數減少之下，電子票證消費金額也減少，像悠遊卡單月減少高達10億元，一卡通也減少2億多元。

電子票證的衰退，連帶造成國內非現金支付出現倒退。根據金管會對於非現金支付的衡量指標，今年第2季非現金支付交易筆數僅有10.69億筆，比起第1季的12.67億筆，單季衰退15.6%；今年第1季非現金支付交易金額1.28兆，第2季則下降到1.26兆。

目前國內共有4家專營電子票證與1家銀行兼營，包含悠遊卡、一卡通、icash、HappyCash，及永豐銀行兼營的電子票證。

一卡通 悠遊卡

延伸閱讀

嘉義市民「整合性健康篩檢」16日重啟 為防疫少這2項目

開學在即 台南將備隔板防學生用餐飛沫

麟洋配悠遊卡遭網友罵「像喜帖」 開賣前緊急換設計

麟洋Taiwan in悠遊卡被嫌醜 悠遊卡公司換新設計

相關新聞

併購百分百確定？開發金、中壽晚上8:30重訊記者會

開發金控（2883）百分百併購中壽（2823）只差最後一哩路，開發金與中壽突然宣布將於今天晚間八點半在證交所舉行重大訊息...

花旗出售台灣消金「進行中」金管會要求確保3重點

花旗銀行今年初宣布將出售包含台灣在內13個國家消金業務，其中澳洲市場已宣布由澳洲國民銀行（NAB）以9億美元買下。針對台...

蝦皮申請電支執照明截止　金管會：未送件可廢止許可

蝦皮支付向金管會申請電子支付，金管會給予的最後期限是明天，但蝦皮支付因增資案還未經經濟部投審會核准，蝦皮支付拿到執照機率...

展望樂觀 永豐金估台灣今年度經濟成長達5.74%

看好台灣動能，永豐金最新預估今年度台灣經濟成長率為5.74%、明年3.5至4.5%；至於當沖降稅優惠若取消的影響，永豐金...

永豐金上半年獲利高成長 ROE突破10%

永豐金控（2890）今日舉行2021年第二季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控今年上半年自結稅後純益85.7億元...

宅經濟神卡發威 發卡破25萬張6成是年輕人

中信英雄聯盟卡因專攻宅經濟商機，尤其在疫情期間外送、電商消費需求大增，成為今年的熱門神卡。據中信銀統計，這張卡從去年底推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。