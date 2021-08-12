聽新聞
test
0:00 / 0:00
花旗出售台灣消金「進行中」金管會要求確保3重點
花旗銀行今年初宣布將出售包含台灣在內13個國家消金業務，其中澳洲市場已宣布由澳洲國民銀行（NAB）以9億美元買下。針對台灣消金市場，金管會今表示，台灣子行正依照總行政策在進行當中，對於買家會尊重市場機制，但會要求買家交易時要確保3大重點。
花旗在台灣深耕逾50年，在台灣的消金市場大，不只是信用卡，其含金量最高的就屬財富管理業務，據了解目前花旗銀擁有約數10萬財富管理大戶，而經營高資產客戶最重要的分行，目前花旗銀也還有40幾家。對買家來說如果能吃下來，可望一舉成為國內消金銀行第一大。市場傳出，目前台灣部分已進行到讓有意願買家查看資料的階段，下一步才會是出價。
台灣市場的潛在買家包含國泰世華、中信等大型民營銀行外，還有同樣在台深耕的星展、匯豐、渣打3外銀，公股銀行也虎視眈眈。原本市場預估花旗會效仿澳盛採13國包裹式賣出，如果採包裹式賣出外銀出線機率大，但兩天前花旗將澳洲市場賣給在地的澳洲國民銀行，顯示花旗不一定採包裹式賣出，反而讓國銀出線機率大增。
金管會銀行局表示，目前花旗台灣子行正依照總行政策在進行當中，交易過程買賣雙方簽有保密協定，金管會予以尊重，也尊重市場機制。
銀行局副局長林志吉表示，對於交易過程，金管會其實最重視3大重點，第一是過程中要充分保障客戶與員工權益；第二是服務需正常運作；第三是內控要持續有效。
針對民眾最關心信用卡紅利點數轉換，林志吉也表示，紅利積點也是客戶權益一部分，會要求交易過程中必須確保充分保障客戶權益。
花旗是否有跟金管會說明買賣方式？林志吉說，當初花旗宣布出售13個國家消金市場時，並沒有說只單獨出售台灣、或不跟其他地區綁在一起，相關規劃都有可能，也沒有說明有設定賣的時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言