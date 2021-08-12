倒退嘍！國人非現金交易6月大減243億元

政府推動非現金社會來臨，曾訂出希望2025年達到九成普及率目標，但新冠疫情爆發，國人減少面對面接觸，但使用非現金支付的情況反而「倒退嚕」！據金管會最新公布，今年第2季非現金支付筆數10.69億筆、金額1.26兆元，竟然雙雙較首季衰退。銀行局副局長林志憲解釋，主要因為本土疫情衝擊，搭乘捷運的電子票證如悠遊卡、一卡通使用大減外，實體通路也大受衝擊，6月非現金支付單月刷卡金額大減243億元，是衰退的主要原因之一。

金管會從2015年開始推出五年倍增計畫，要將國人使用非現金支付比重從26%翻倍成長至52%，儘管初期每年都有3-5個百分點的成長，到2020年第4季最高達到40.79%。不過隨後金管會不再公布占比資料，改以具體筆數與支付金額為成長目標的標準，並逐季公布業績。

今日銀行局公布最新統計，今年第2季非現金支付筆數為10.69億筆，相較於首季時的12.67億筆，竟然減少1.98億筆。

從金額的角度來看，第2季非現金支付交易金額亦由首季的1.28元降至1.26兆元，等於減少200多億元。

林志吉解釋，筆數大減15.6%，主要是因為本土疫情擴散後，國內實施三級警戒，國人減少外出，因此在電子票證方面，如捷運常使用的悠遊卡、一卡通的使用量大減。據悠遊卡公司網站顯示，4月以前每日靠捷運通勤人次有200多萬人，5月下半月開始減少，當月日均剩下109萬人次，6月更大減至日均剩43.7萬人次，等於一天減少160萬次的使用。

一卡通也是同樣情形，而且在三大超商的使用也減少，是造成非現金支付筆數大減的原因。這部份悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證非現金消費金額單季減少約13.6億元，其中光悠遊卡就少了10億元、一卡通少了2億元影響最大。

至於造成第2季非現金支付金額大減的原因，林志吉說，同樣受國內疫情擴散影響，衝墼實體通路消費大減有關。尤其是6月非現金簽帳金額剩下2153億元，跟5月相比單月大減243億元所致。同時，林志吉也說，觀察國內主要幾個大的信用卡發卡銀行，也都呈現簽帳金額6月大減10~30億元不等的衰退。

據金管會統計，累計今年上半年合計非現金交易筆為23.36億筆，金額為2.54兆元。2020年純電子的非現金支付總金額是3.88兆元，加上國人常見在網路購物，會用ATM轉帳付款給商家，也算廣義的非現金使用，含ATM轉帳後筆數為52.21億筆，金額為4.95兆元，今年要超越去年整體目標，下半年需要多把勁，看政府提供什麼樣的「振興方案」，五倍券能否帶動非現金支付增加，備受外界期待。