MSCI調整權重 證期局估外資流出約60億元影響不大

MSCI進行例行性的季度調整，其中台股成份股新增1檔、刪除1檔，整個台股權重在全球指數維持不變，而新興市場指數與亞洲指數方面，則調降0.09與0.16%。金管會證期局副局長蔡麗玲今（12）日表示，預估影響外資可能流出約2.12億美元，換算新台幣約60億元左右，不過她也強調從過去2020年以來幾次調整權重觀察，台股漲跌與MSCI調整權重無絕對關係，他為台股各方面對主動型基金及各類外資法人仍具吸引力。

對於MSCI調整權重的主要影響，蔡麗玲表示，金會目前沒有現行msci指數被動型管理規模，若用2019年12月底MSCI被動型新興市場基金的規模作為母數，預估此次調整可能影響台股流出大約2.12億美元。若現行新台幣兌美元匯率28.11元計算，約60億元左右。佔外資市值比重僅0.02%，蔡麗玲強調「影響不大」。

此外，蔡麗玲說，從過去三年MSCI季度調整狀況來分析，台股行情漲跌還是受產業基本面與國際政經情勢變化影響，與MSCI調整權益無絕對關係。整個觀察下來，過去從2020年有幾次調降權重，但台股上市櫃公司基本面良好，加上資本市場製度與公司治理等相對健全，台灣法規透明度好、財報揭露透明，因此對主動型基金及各類外資法人仍具吸引力。