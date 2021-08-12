南山人壽2020年永續報告書 全面接軌國際三大框架

長期以來，南山人壽主動關注永續發展趨勢並響應政府政策，落實永續行動，累積永續推動影響力及競爭力。「南山人壽2020年永續報告書」是以四大理念「永續推動力」、「健康有南山」、「低碳行動力」以及「拓展心服務」；為強化企業ESG資訊揭露品質，積極接軌國際永續框架，採用GRI準則及SASB保險業對照指南，揭露南山人壽重大主題管理機制及各項永續作為，並自行遵循「永續保險原則（PSI）」、「責任投資原則（PRI）」與「氣候相關財務揭露（TCFD）」。同時，南山人壽自2014年起透過獨立公正第三方機構進行確信，今年更提升查證等級至第二類型中度保證等級，提升永續報告書之公信力。

2020年南山人壽全面提升永續策略及作為，首先將「企業永續委員會」提升為董事會轄下功能性委員會之一，由副董事長擔任委員會召集人統籌委員會組織與運作；其次，進行永續經營盤點，導入國際ＤJSI道瓊永續指數精神，深化永續意識與職能；此外，推動及落實責任投資原則，接軌國際ESG趨勢，依循國際原則與框架；並因應氣候變遷帶來的衝擊影響，積極導入氣候風險評估及管理機制，成為亞洲首家取得氣候相關財務揭露（TCFD）符合性查證之壽險公司。透過積極的布局及實踐ESG行動，南山人壽履獲國內外獎項及認證單位的肯定，2014至2021年連續8年蟬聯英國專業財經網站《全球銀行及金融評論Global Banking &； Finance Review》之「臺灣最佳壽險公司（Best Insurance Company）」，並獲亞洲企業商會《2020 亞洲企業社會責任獎》「綠色領導獎」、及《全球商業觀點 Global Business Outlook》評選為「臺灣最佳企業社會責任保險公司」，日前更獲得《2021保險信望愛獎》頒發最佳社會責任獎等12項大獎肯定。

永續發展是當前全球所關注的議題，包括氣候變遷、環境汙染、資源耗竭等。南山人壽自2014年起主動編製企業社會責任報告書，揭露相關永續作為；又於2020年12月為強化永續推動，南山人壽CSR委員會改為直接隸屬於董事會轄下之功能性委員會，並更名為「企業永續委員會」，由副董事長擔任委員會召集人，獨立董事擔任委員會委員。南山人壽致力將ESG納入營運流程中，與客戶、員工、業務夥伴及股東共同推動永續發展，透過自身影響力為社會帶來穩定正向的力量。

南山人壽努力成為國人健康夥伴，因應社會、經濟及人口趨勢變化，持續創新與時俱進，驅動開發符合社會需求導向的保險商品及服務，更將推廣健康促進概念視為己任，除了結合保險與健康概念，攜手異業夥伴打造健康守護圈，推出一系列外溢保單及健康管理相關商品服務，成功將保險功能從「被動事後補償」延伸至「主動事前預防」，並呼應主管機關強化國人基礎風險保障訴求。

南山人壽力行推動綠色保險、實踐低碳服務的減碳承諾，積極導入ISO14064-1 溫室氣體盤查，已於2020年完成全臺所有自有大樓共23處的溫室氣體盤查及驗證。同時也累積了多項創舉，包括：（一）實現碳中和承諾，融合「普惠金融」、「碳中和」理念，導入「碳中和實施標準」（PAS 2060），率先業界實踐「零碳微型保單」；（二）導入氣候風險評估及管理機制，正式通過獨立第三方認證，成為亞洲首家取得氣候相關財務揭露（TCFD）符合性查證之壽險公司；（三）已連續九年推動「南山守護海洋行動」，2020年更導入「ISO 20121 活動永續管理系統」認證，成為全臺第一個得到SGS國際認證具永續性意義的淨灘植樹活動。

南山人壽擁抱國人與社會，看見需要、傾聽聲音，推動普惠金融與公平待客精神，積極配合政府政策推動微型保險，提供經濟弱勢及特定身分族群購買基本保險保障，2020年繼攜手基隆市、臺中市、屏東縣及臺東縣之後，至今再與金門、連江（馬祖）、澎湖等西部離島縣市政府合作，成為全臺唯一一家跨海傳愛到所有臺灣離島的壽險業者，為離島經濟弱勢鄉親建構完善的社會安全網，2014年起迄今，南山人壽透過微型保險累計已嘉惠逾12萬人。

未來，南山人壽也將持續精進ESG作為，發揮保險專業與公益關懷的理念，定期揭露重要資訊，與自然環境、社會大眾、臺灣及國際共好，攜手各界一同成為臺灣永續前進的正向循環力量。