快訊

午後對流旺盛...16縣市豪大雨特報出爐 豪雨猛轟「這縣市」

48.8°C的義大利？地中海大火與「歐洲史上第一高溫」

一銀數位通路申購基金 手續費1折

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

第一銀行為讓客戶的投資融入「環保」的理念，於8月13日至8月26日舉辦「綠色情人節‧環保投資有我陪－定期（不）定額申購手續費1折優惠快閃活動」，針對新開戶及特定客戶於活動期間透過數位通路新約定申購定期（不）定額，該筆交易即可享申購手續費終身1折優惠。

第一銀行「綠色情人節」定期（不）定額優惠快閃活動，即是透過數位方式通知客戶，並以一鍵開啟基金下單功能，達成零斷點的行銷導購，無需親至分行辦理，也無需簽署實體文件，讓客戶的投資行為達到真正的「環保」。

另外，針對有「不知如何選擇基金標的」投資困擾的客戶，第一銀行提供「e-First智能理財」服務，客戶只需要簡單3步驟，設定投資目標、投資期限及金額，系統就會依據客戶投資屬性，提供最適投資組合規劃，同時具備「自動追蹤績效」、「再平衡功能」及「超過300位專家研究分析」等高規格服務，搭配「平台使用費0元」限時優惠活動至今年底，讓客戶在家防疫又可兼顧投資理財。

綠色情人節（Green Day）為每年的8月14日，今年剛好與傳統七夕同一天，其發源於東歐捷克、斯洛伐克等國家，旨在倡導綠色、環保和樂活精神。據統計，空運鮮花碳排放是本土鮮花的四倍，每消耗四千張A3大小的包裝紙，就需要砍掉1棵樹。綠色情人節即是提倡以電子賀卡代替紙製賀卡；用盆栽代替大束玫瑰花；如果買花，儘量不用或者少用包裝紙。

第一銀行 情人節

延伸閱讀

七夕限時浪漫放閃 Dyson幫你送上告白氣球玫瑰花禮盒

情人節單身or有伴都要做好規劃 2招教你檢視個人保障

揮別三級悶日子 開放內用搶情人節商機 說通關密語有賞

搶攻七夕商機！萊爾富串聯線上線下推優惠最低5折起

相關新聞

展望樂觀 永豐金估台灣今年度經濟成長達5.74%

看好台灣動能，永豐金最新預估今年度台灣經濟成長率為5.74%、明年3.5至4.5%；至於當沖降稅優惠若取消的影響，永豐金...

永豐金上半年獲利高成長 ROE突破10%

永豐金控（2890）今日舉行2021年第二季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控今年上半年自結稅後純益85.7億元...

宅經濟神卡發威 發卡破25萬張6成是年輕人

中信英雄聯盟卡因專攻宅經濟商機，尤其在疫情期間外送、電商消費需求大增，成為今年的熱門神卡。據中信銀統計，這張卡從去年底推...

中元採購刷卡滿額送 兆豐聯手四大量販最高回饋10%

中元節即將來臨，隨著疫情降二級，各家量販業者蓄勢待發，紛紛祭出多項優惠吸引民眾，發卡銀行也推出滿額回饋，搶占刷卡商機，目...

南山人壽2020年永續報告書 全面接軌國際三大框架

「南山人壽2020年永續報告書」以四大理念「永續推動力」、「健康有南山」、「低碳行動力」以及「拓展心服務」，為強化企業E...

小額終老壽險限制鬆綁 台灣人壽網路投保增五倍

被稱為「國民保單」的「小額終老終身壽險」，7月起從原本每人一生只能買兩張，放寬為每人最多可投保三張，保額上限從新台幣50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。