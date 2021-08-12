一銀數位通路申購基金 手續費1折

第一銀行為讓客戶的投資融入「環保」的理念，於8月13日至8月26日舉辦「綠色情人節‧環保投資有我陪－定期（不）定額申購手續費1折優惠快閃活動」，針對新開戶及特定客戶於活動期間透過數位通路新約定申購定期（不）定額，該筆交易即可享申購手續費終身1折優惠。

第一銀行「綠色情人節」定期（不）定額優惠快閃活動，即是透過數位方式通知客戶，並以一鍵開啟基金下單功能，達成零斷點的行銷導購，無需親至分行辦理，也無需簽署實體文件，讓客戶的投資行為達到真正的「環保」。

另外，針對有「不知如何選擇基金標的」投資困擾的客戶，第一銀行提供「e-First智能理財」服務，客戶只需要簡單3步驟，設定投資目標、投資期限及金額，系統就會依據客戶投資屬性，提供最適投資組合規劃，同時具備「自動追蹤績效」、「再平衡功能」及「超過300位專家研究分析」等高規格服務，搭配「平台使用費0元」限時優惠活動至今年底，讓客戶在家防疫又可兼顧投資理財。

綠色情人節（Green Day）為每年的8月14日，今年剛好與傳統七夕同一天，其發源於東歐捷克、斯洛伐克等國家，旨在倡導綠色、環保和樂活精神。據統計，空運鮮花碳排放是本土鮮花的四倍，每消耗四千張A3大小的包裝紙，就需要砍掉1棵樹。綠色情人節即是提倡以電子賀卡代替紙製賀卡；用盆栽代替大束玫瑰花；如果買花，儘量不用或者少用包裝紙。