永豐金上半年獲利高成長 ROE突破10%

永豐金控（2890）今日舉行2021年第二季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控今年上半年自結稅後純益85.7億元，較去年同期大幅成長51.7%，金額創歷年同期新高，每股純益（EPS）盈餘0.76元，年化ROE 10.80%，每股淨值14.56元。金控上半年總資產成長迅速，規模已達2.29兆元，較去年同期大幅成長15.5%。

朱士廷表示，金控上半年獲利大幅成長，主要是核心收益持續維持雙位數的高成長，其中利息淨收益及手續費淨收益金額皆創下歷年同期新高。而證券對金控獲利貢獻比重已經提高至28.1%，與銀行的68.6%比重，為帶動金控獲利大幅成長的雙引擎。

永豐金控上半年利息淨收益107.0億元，較去年同期成長23.3%，主要受惠於銀行子公司生息資產持續擴張，且資金成本控制得宜。上半年手續費淨收益92.3億元，較去年同期成長27.3%，成長動能來自於台股日均量增加，帶動證券子公司經紀手收的強勁成長。