快訊

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

銀行高層異動 星展私人銀行挖角遠智證券總座陳智泉

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

為了進一步拓展台灣高端財富管理業務，星展銀行（台灣）星展豐盛私人客戶今（12）日宣布，特別延攬曾任職遠智證券總經理、AIG友邦證券總經理及台北富邦私人銀行部部長，在高端財富管理及證券業擁有深厚資歷的陳智泉擔任部長，為「星展豐盛私人客戶」擘劃未來策略與目標。

根據星展銀行（台灣）觀察，資金安全是高資產客戶最在意的重點，加上許多高階客戶身兼中小企業負責人，所經營的企業大多設點於亞洲，偏好能滿足跨國企業區域網路需求的銀行。作為亞洲最安全的銀行，星展銀行聚焦亞洲、且可串聯國際經驗，因此獲得許多台灣高階客戶青睞。

「星展豐盛私人客戶」組成男女各半、50至70歲的客戶佔近半數，而如何妥善將財富傳承給子女，則是多數高齡客戶關心的議題。在客戶投資行為方面，相較於一般基金、債券等產品，高端財管客戶對進階投資理財產品接受度高，高達75%的客戶偏好客製化的結構型商品，且有98%的交易是透過電話下單完成。因此，依「星展豐盛私人客戶」需求客製化訂作、可透過電話下單的結構型商品，格外受到高端客群與專業投資人歡迎。

「星展豐盛私人客戶」提供客戶基金、股票、債券、外幣組合、保險、結構型商品等多元產品與服務。在境內／境外結構型商品部分，除了產品選擇豐富外，符合資格的客戶還可運用星展銀行（台灣）規劃的17種架構來搭配508檔標的，並可以根據自身偏好與需求客製化投資組合。「星展豐盛私人客戶」結構型商品小額即可成單，符合一定條件並能電話完成下單，兼具彈性和便利性的特質，廣獲客戶好評。

目前，「星展豐盛私人客戶」在全台北、中、南均設有服務據點，由專職團隊提供精緻的全方位服務。未來，「星展豐盛私人客戶」也將不斷強化服務的廣度與深度，同時朝家族式財富管理方向邁進，持續深耕台灣高端財富管理客群，陪伴客戶成長。

延伸閱讀

NBA／奪冠激勵獎金1美元 丁威迪以特殊合約為榮

長期紀律投資 儘早實現夢想

債市大漲 負殖利率債券規模跟著飆破16兆美元

航太、綠色基建產業 吸睛

相關新聞

永豐金上半年獲利高成長 ROE突破10%

永豐金控（2890）今日舉行2021年第二季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控今年上半年自結稅後純益85.7億元...

宅經濟神卡發威 發卡破25萬張6成是年輕人

中信英雄聯盟卡因專攻宅經濟商機，尤其在疫情期間外送、電商消費需求大增，成為今年的熱門神卡。據中信銀統計，這張卡從去年底推...

中元採購刷卡滿額送 兆豐聯手四大量販最高回饋10%

中元節即將來臨，隨著疫情降二級，各家量販業者蓄勢待發，紛紛祭出多項優惠吸引民眾，發卡銀行也推出滿額回饋，搶占刷卡商機，目...

南山人壽2020年永續報告書 全面接軌國際三大框架

「南山人壽2020年永續報告書」以四大理念「永續推動力」、「健康有南山」、「低碳行動力」以及「拓展心服務」，為強化企業E...

小額終老壽險限制鬆綁 台灣人壽網路投保增五倍

被稱為「國民保單」的「小額終老終身壽險」，7月起從原本每人一生只能買兩張，放寬為每人最多可投保三張，保額上限從新台幣50...

元大壽類全委投資型保單 夯

元大人壽今年3月推出首張類全委投資型保單，4月就拿下當月市場投資型保單銷量王，目前資金呈現「外幣轉台幣、債轉股」的趨勢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。