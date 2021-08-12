銀行高層異動 星展私人銀行挖角遠智證券總座陳智泉

為了進一步拓展台灣高端財富管理業務，星展銀行（台灣）星展豐盛私人客戶今（12）日宣布，特別延攬曾任職遠智證券總經理、AIG友邦證券總經理及台北富邦私人銀行部部長，在高端財富管理及證券業擁有深厚資歷的陳智泉擔任部長，為「星展豐盛私人客戶」擘劃未來策略與目標。

根據星展銀行（台灣）觀察，資金安全是高資產客戶最在意的重點，加上許多高階客戶身兼中小企業負責人，所經營的企業大多設點於亞洲，偏好能滿足跨國企業區域網路需求的銀行。作為亞洲最安全的銀行，星展銀行聚焦亞洲、且可串聯國際經驗，因此獲得許多台灣高階客戶青睞。

「星展豐盛私人客戶」組成男女各半、50至70歲的客戶佔近半數，而如何妥善將財富傳承給子女，則是多數高齡客戶關心的議題。在客戶投資行為方面，相較於一般基金、債券等產品，高端財管客戶對進階投資理財產品接受度高，高達75%的客戶偏好客製化的結構型商品，且有98%的交易是透過電話下單完成。因此，依「星展豐盛私人客戶」需求客製化訂作、可透過電話下單的結構型商品，格外受到高端客群與專業投資人歡迎。

「星展豐盛私人客戶」提供客戶基金、股票、債券、外幣組合、保險、結構型商品等多元產品與服務。在境內／境外結構型商品部分，除了產品選擇豐富外，符合資格的客戶還可運用星展銀行（台灣）規劃的17種架構來搭配508檔標的，並可以根據自身偏好與需求客製化投資組合。「星展豐盛私人客戶」結構型商品小額即可成單，符合一定條件並能電話完成下單，兼具彈性和便利性的特質，廣獲客戶好評。

目前，「星展豐盛私人客戶」在全台北、中、南均設有服務據點，由專職團隊提供精緻的全方位服務。未來，「星展豐盛私人客戶」也將不斷強化服務的廣度與深度，同時朝家族式財富管理方向邁進，持續深耕台灣高端財富管理客群，陪伴客戶成長。