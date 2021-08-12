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宅經濟神卡發威 發卡破25萬張6成是年輕人

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
中信今宣布英雄聯盟卡推出新卡面，包含瑟菈紛（上）、阿璃（中）兩款LED限量版信用卡卡面及K/DA女團（下）款簽帳金融卡卡面。圖／中信銀行提供。
中信今宣布英雄聯盟卡推出新卡面，包含瑟菈紛（上）、阿璃（中）兩款LED限量版信用卡卡面及K/DA女團（下）款簽帳金融卡卡面。圖／中信銀行提供。

中信英雄聯盟卡因專攻宅經濟商機，尤其在疫情期間外送、電商消費需求大增，成為今年的熱門神卡。據中信銀統計，這張卡從去年底推出後至今8個月總發卡量突破25萬張，其中有6成持卡人民眾在34歲以下。

中信銀表示，英雄聯盟卡在指定五大數位通路消費享最高10%現金回饋，指定7大電商消費滿額也有最高10%現金回饋，因此去年底推出就吸引遊戲及年輕客群申辦，LED限量卡面更在兩天內搶辦一空，上市8個月總發卡量突破25萬張。

分析英雄聯盟卡信用卡卡友資料，中信銀表示，年齡34歲以下的持卡人占6成，且高達2成的客戶是透過舊卡友推薦申辦，反應該客群樂於分享且是偏好網路申辦的年輕族群。消費習慣部分，英雄聯盟卡卡友每月平均消費次數逾10次，訂閱式消費占整體消費金額的3成，更有超過3成的卡友每月會購買點數、課金等遊戲類消費。

英雄聯盟卡一般消費國內1%、海外2.5%、一卡通交通2%現金回饋，即日起至今年12月31日止，信用卡加碼在指定電商，包含PCHOME購物中心、momo購物網、Yahoo購物中心、蝦皮購物、淘寶網、東森購物及ViVa TV等，消費滿額最高10%現金回饋，每戶每月回饋上限500元；五大指定數位通路，包含遊戲平台、影音平台、美食外送、用車平台、雲端儲存等，最高10%現金回饋，每戶每月回饋上限300元。

此外，中信銀今也宣布，推出英雄聯盟高人氣女團K/DA新卡面，包含瑟菈紛、阿璃兩款LED限量版信用卡卡面及K/DA女團款簽帳金融卡卡面，其中兩款LED信用卡卡面限量各2萬張，卡友可至數位通路搶先申辦。

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