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網家投資易安網做線上保險 以疫苗險打頭陣

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣電子商務集團PChome網路家庭（8044）宣布完成新的策略投資案，結盟深耕經營保險領域多年，並擁有豐富InsurTech保險科技經驗的易安網團隊，未來PChome將借重具備網路投保業務許可的網路投保平台「易安網」的專業與服務優勢，拓展PChome生態圈在電子商務及數位金融領域的服務觸角。先以疫苗險做第一項商品，即日起透過Pi 拍錢包或PChome 24h購物平台廣告點選「疫苗險」，可透過「易安網投保專屬頁面」進行投保。

根據金管會統計，2020年本國銀行數位帳戶大幅成長9成以上，行動支付整體交易金額相較2019年更年成長超過130％，顯見台灣民眾對於接受數位金融服務的意願逐步提高。

PChome網路家庭集團執行長暨總經理蔡凱文表示，今年我們將加速拓展服務面向，尤其在行動支付、電子支付及數位金融等應用場景的布建串聯，此次策略結盟易安網即是關鍵的布局之一，日後雙方將提供高安全性、值得信賴、切中民眾日常需求的數位投保服務。

Pi 拍錢包營運長韓昆舉則表示，疫情後數位金融需求被快速提升勢必加快更多服務上線，未來將保持策略合作的原則，提供更多樣化的網路金融服務。

易安網執行副總王定凱指出，易安網發展保險電子商務十餘年，初衷就是希望經由保險經紀人多元商品的優勢，在便利的平台上提供保險服務。加入PChome的大家庭，藉由龐大的電子商務基礎，使消費者能在安全、完善、便利的場景中享有數位金融的服務。

易安網（www.einsure.com.tw）站上目前可投保險種包含疫苗險、手機險、意外險、機車險自由配、汽車險自由配、租車險及國內旅平險。易安網自今年5月即攜手全球最大上市產險公司美商安達公司合作，推廣銷售業界最長、每劑保障期90天的「185疫苗險專案」，保費僅需185元就能保障兩劑接種，20至75歲皆可透過線上投保。保障內容包含一般住院每日3千元、加護病房住院每次3萬元、連續住院達5日以上另提供2萬元住院慰問金、喪葬定額補償25萬元等。

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