台灣發行社會債券 兩方向可努力

櫃買中心公開資訊中，目前國內已掛牌共有5檔社會債券，其中3檔發行人為銀行機構，款項多用於企業、住宅放款，台灣金融研訓院指出，我國社會債券尚在萌芽階段，未來移工安置、婦女經濟賦權是台灣社會債券可應用方向。

台灣金融研訓院最新出版報告提到，自從國內這波本土疫情爆發後，弱勢族群的問題備受重視，也是社會債券未來應用方向，像是外籍移工常數多人擠在狹小的居住空間，以致病毒傳播速度變快，而這也凸顯移工在生活環境與條件等權益保障，仍有努力改善的空間。

另外，這波疫情也加重家庭勞務負擔，特別是女性在無酬照顧時間過長，雖然部分企業供有防疫照顧假，但仍面臨減薪或非自願離職的風險，若能給予財務支持，如補貼托育機構、長照中心，就能減輕部分負擔。

目前國內發行社會債券的銀行有凱基銀行、中國信託銀行與永豐銀行等三家，發行金額介於7萬至10萬間，期限三至五年左右，票面利率則為0.4％-0.45％，募得款項多用於中小企業放款、可負擔住宅，以及社會經濟發展和權利保障放款居多。

報告指出，目前台灣社會債券資金用途與國際趨勢大致相同，只不過中小企業、不動產皆已是國內銀行的重要業務，社會債券用途重疊問題仍須重新思考。