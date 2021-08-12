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全球社會債券發行成長八倍 近1,500億美元

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

根據台灣金融研訓院最新出版報告統計，受疫情影響，2020年全球社會債券發行將近1,500億美元，與2019年相比增加八倍多，首席研究員王嘉瑋指出，病毒不僅衝擊經濟，原已存在社會問題更因疫情而凸顯，建議此刻借鏡國外經驗，善用社會債券於疫後復原工程。更可利用此波市場熱潮，推動更健全社會債券制度，將有助於整體ESG均衡發展。

新冠肺炎肆虐全球，各國為紓困、振興讓財政雪上加霜，因此可在民間資本市場籌措中長期資金，同時兼顧社會問題解決的社會債券，備受各國青睞，而讓社會債券爆量成長。

台灣金融研訓院金融研究所的報告提到，2019年疫情爆發前，為數不多的社會債券多用在可負擔住宅項目，但疫情爆後發，各國為穩定勞動市場，社會債資金多轉向到就業補助、失業救濟，以及失業勞工職訓相關專案。

報告指出，目前亞洲開發銀行（ADB）的亞太疫苗獲取機制（APVAX）專案，預計撥付90億美元，用以協助成員國購買及接種新冠肺炎疫苗，對於開發中的新興經濟體而言，社會債券也成為籌資重要渠道。

這波社會債券暴增主因仍是新冠肺炎肆虐，不過，目前社會債券定義標準與綠色債券相比，較不具體，疫情之後，為避免「社會漂洗」風險，將是推動社會債券過程需要克服的挑戰。

國際發行社會債券是依據國際資本市場協會（ICMA）所制定的「社會債券原則」（ SBP），例如：我國櫃買中心的「永續發展債券作業要點」，或東協國家的「社會債券標準」（ASEAN Social Bond Standards），皆參考其所定義實質社會效益，以及所募集的資金應使用在哪些投資項目。

國際資本市場協會認為，投資項目須用於特定族群，像是貧困家庭、移民、街友等弱勢群體才算是社會債券，且應用類型包含基礎設施、教育及職訓與醫療照護、可負擔的住宅、中小企業融資與小額信用貸款、糧食安全與系統、人人平等降低貧富差距。

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