中元採購刷卡滿額送 兆豐聯手四大量販最高回饋10%

中元節即將來臨，隨著疫情降二級，各家量販業者蓄勢待發，紛紛祭出多項優惠吸引民眾，發卡銀行也推出滿額回饋，搶占刷卡商機，目前包括兆豐、華南、聯邦及永豐等，皆有與量販業者配合。

以兆豐銀行為例，今年攜手四大量販，9月27日前至家樂福、愛買、大潤發刷兆豐卡，單筆滿5000送100，若選擇分期則可送200，小北百貨單筆滿666就送66元，再搭配兆豐Mega One還能享1%現金回饋，總計最高可抱回超過10%優惠，等於普渡採買直接打九折。

華南銀行則是家樂福滿5000送100，愛買滿3000送100。

除了普渡用品刷卡有滿額禮，兆豐銀行也針對三大行動支付推出神級優惠，今年8月起至12月底，只要在LINE Pay、街口支付、台灣Pay綁定兆豐利多御璽卡、生活工場聯名卡或兆豐無限卡，每個月跨平台累積刷滿1000元，就能獲得100元便利商店即享券，倘若首次申辦上述任一卡片，還可再拿100元，等於高達20%回饋輕鬆入袋。

兆豐銀行表示，長達五個月的活動期間，民眾只需登錄一次即可享有優惠，回饋不限量，每月都能獲得一次三大行動支付滿千送百的回饋，相當適合防疫期間想避免現金接觸兼賺回饋的消費者多加把握。