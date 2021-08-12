快訊

勞動權益未解決？疫情降級後 她給醫護人員的一封信

好消息！ 我國自購52萬劑AZ疫苗 華航15：40運抵桃機

土銀統籌主辦 合迪60億元聯貸案完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

土地銀行統籌主辦合迪公司總金額新台幣60億元聯貸案，已成功完成募集，本案原預計籌募金額50億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達142%，最終以60億元結案，並於8月12日簽訂聯合授信合約。

土銀表示，本案資金用途為償還金融機構借款及充實營運週轉所需資金，由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，合作金庫、華南銀行為共同主辦銀行，並有臺灣銀行、彰化銀行、農業金庫、永豐銀行等行庫共同參與。

中租控股（中租-KY，5871）旗下合迪股份有限公司創立至今已逾34年，深耕營建及運輸兩大產業客戶，主要經營營建機具、吊車、挖土機、重車、機具設備之分期付款買賣及租賃業務，提供客戶專業之金融服務。近年亦積極投入貨車、大卡車、遊覽車及二手小車等融資業務，協助車行或車主取得資金。

合迪公司不斷開發對客戶具有價值的新業務，2019年陸續推出「卡車幫」平台及「加油卡」，除針對卡車車主及車行提供融資外，亦提供載貨媒合及加油優惠等週邊服務，擴大連結卡車司機、車行及有貨運需求之中小企業，成為中小企業最有效率的金融夥伴。

延伸閱讀

影／國民黨租卡車宣傳 要疫苗、發現金

羽球／土銀慶祝奪金喜訊 各分行掛起「麟洋配」紅布條

「麟洋配」奪金 金曲歌王自爆遭土銀無預警停卡：傻眼

「麟洋羽球認同卡」有譜 網友興奮敲碗：晶片做成金牌樣

相關新聞

南山人壽2020年永續報告書 全面接軌國際三大框架

「南山人壽2020年永續報告書」以四大理念「永續推動力」、「健康有南山」、「低碳行動力」以及「拓展心服務」，為強化企業E...

小額終老壽險限制鬆綁 台灣人壽網路投保增五倍

被稱為「國民保單」的「小額終老終身壽險」，7月起從原本每人一生只能買兩張，放寬為每人最多可投保三張，保額上限從新台幣50...

元大壽類全委投資型保單 夯

元大人壽今年3月推出首張類全委投資型保單，4月就拿下當月市場投資型保單銷量王，目前資金呈現「外幣轉台幣、債轉股」的趨勢，...

國泰世華銀 奪兩項國際大獎

新冠肺炎疫情影響下，全球經濟受到極大衝擊，再加上低利率時代，金融業更面臨眾多挑戰，國泰世華銀行憑藉健全經營體質，持續締造...

國際板債流通 衝2,000億美元

美聯準會偏鷹派，外國企業趁升息前加速來台發債，全球最大液化天然氣銷售商卡達石油公司7月來台發行高達40億美元的國際板債，...

中信小資高價30 13日掛牌

臺灣證券交易所公布，中信小資高價30 ETF（00894）預計明（13）日正式掛牌，屆時上市ETF將達123檔，對有興趣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。