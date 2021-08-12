土銀統籌主辦 合迪60億元聯貸案完成簽約

土地銀行統籌主辦合迪公司總金額新台幣60億元聯貸案，已成功完成募集，本案原預計籌募金額50億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達142%，最終以60億元結案，並於8月12日簽訂聯合授信合約。

土銀表示，本案資金用途為償還金融機構借款及充實營運週轉所需資金，由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，合作金庫、華南銀行為共同主辦銀行，並有臺灣銀行、彰化銀行、農業金庫、永豐銀行等行庫共同參與。

中租控股（中租-KY，5871）旗下合迪股份有限公司創立至今已逾34年，深耕營建及運輸兩大產業客戶，主要經營營建機具、吊車、挖土機、重車、機具設備之分期付款買賣及租賃業務，提供客戶專業之金融服務。近年亦積極投入貨車、大卡車、遊覽車及二手小車等融資業務，協助車行或車主取得資金。

合迪公司不斷開發對客戶具有價值的新業務，2019年陸續推出「卡車幫」平台及「加油卡」，除針對卡車車主及車行提供融資外，亦提供載貨媒合及加油優惠等週邊服務，擴大連結卡車司機、車行及有貨運需求之中小企業，成為中小企業最有效率的金融夥伴。