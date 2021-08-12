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南山人壽2020年永續報告書 全面接軌國際三大框架

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
南山人壽全面提升永續策略及作為，於2020年6月召開策略會議，接軌國際ESG趨勢，深化永續意識與職能。圖/南山人壽提供
南山人壽全面提升永續策略及作為，於2020年6月召開策略會議，接軌國際ESG趨勢，深化永續意識與職能。圖/南山人壽提供

「南山人壽2020年永續報告書」以四大理念「永續推動力」、「健康有南山」、「低碳行動力」以及「拓展心服務」，為強化企業ESG資訊揭露品質，積極接軌國際永續框架，採用GRI準則及SASB保險業對照指南，揭露南山人壽重大主題管理機制及各項永續作為，並自行遵循「永續保險原則(PSI)」、「責任投資原則(PRI)」與「氣候相關財務揭露(TCFD)」。

南山人壽自2014年起透過獨立公正第三方機構進行確信，今年更提升查證等級至第二類型中度保證等級，提升永續報告書之公信力。

2020年南山人壽全面提升永續策略及作為，首先將「企業永續委員會」提升為董事會轄下功能性委員會之一，由副董事長擔任委員會召集人統籌委員會組織與運作；其次，進行永續經營盤點，導入國際ＤJSI道瓊永續指數精神，深化永續意識與職能。

南山人壽推動及落實責任投資原則，接軌國際ESG趨勢，依循國際原則與框架；並因應氣候變遷帶來的衝擊影響，積極導入氣候風險評估及管理機制，成為亞洲首家取得氣候相關財務揭露（TCFD）符合性查證的壽險公司。

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