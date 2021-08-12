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中信小資高價30ETF 8月13日掛牌上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所表示，中國信託投信募集發行的中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(00894)受益憑證，將於8月13日正式掛牌上市，集中市場掛牌上市ETF將達123檔。

證交所表示，根據申請資料顯示，該檔ETF標的指數為臺灣指數公司特選小資高價30指數，該指數係由臺灣指數公司所編製及維護。該指數自臺灣股票上市上櫃的個股中，利用股價、公司治理評鑑結果、獲利能力、零股交易與成長性等指標，篩選高股價或股價增長動能強的成分股，現有成分股計30檔。

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