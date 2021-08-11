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蔡明忠慧眼獨具贊助楊勇煒 首年就拿銀牌

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

富邦集團（2881）董事長蔡明忠熱愛高爾夫球、瑜珈、馬拉松、甚至三鐵等各項運動，對於贊助運動選手也不遺餘力，今年3月更慧眼獨具，贊助柔道男神楊勇煒，楊勇煒也不負所望，首年參加奧運就就拿銀牌。

蔡明忠熱愛打高爾夫球，也相當關注高爾夫球賽事，高爾夫球跟網球選手及運動賽事是富邦及台灣大集團最早期贊助的運動項目。近期更擴大到舉重、柔道等，而談到台灣大（3045）贊助楊勇煒，台灣大總經理林之晨透露，當時是蔡大董（蔡明忠）看好楊勇煒的表現跟家人的支持，因此決定贊助楊勇煒，而楊勇煒也拿下很成績。

蔡明忠更分享觀賽心得，當柔道男神楊勇緯哭著說「我要的是金牌」，我看著他，自己眼淚也留下來，真的希望拿到的是金牌。近年富邦集團及台灣大力挺運動，蔡明忠更感性的說，富邦集團對於運動選手的協助，不只是物質上的贊助，更多的陪伴，雙方也成為好朋友，也替各位選手感謝富邦跟台灣大的同事。

林之晨也分享，其實除了贊助，更多時候台灣大同仁提供的是心理上面的支持，例如時時跟富邦台灣大（00733）家族選手們保持聯絡，關心各種賽事狀況，協助面對媒體，新聞經營角度及心態調整等。而東京奧運雖然閉幕，但中華隊選手拿下佳績，讓台灣對於體育及運動的討論持續延燒，對於未來政府、企業可以如何協助選手，並投入更多資源，提升台灣各種運動項目在國際上的表現，選手們也有建議想說。

奧運舉重金牌郭婞淳表示，自己一路走來很幸運，現在的資源很足夠面對各種賽事。柔道男神楊勇緯則表示，今年是第一年掛上台灣大哥大的贊助，爭取到這樣成績，有這些贊助跟支持，對於在國際比賽上有很重要的力量作為後盾。相較於日本柔道有職業隊，台灣雖然沒有職業隊，但各個企業的贊助將是支持選手很好的力量，也希望呼籲企業可以支持更多的運動選手。

高爾夫球選手徐薇淩表示，企業贊助不僅是金錢或實質上支持，更多的是心態上的陪伴，例如韓國是高爾夫大國，台灣選手參加國際賽事，走上地毯時，身上企業贊助的LOGO可能只有一、兩家 但相比韓國的選手身上，掛很多企業LOGO，氣勢就差很多，希望未來在國際賽事，企業可以扮演提升氣勢的最後關鍵，自己也希望可以打出更好成績，高爾夫球選手李旻也表示，深刻體驗韓國企業對於運動賽事的支持，每個韓國選手身上都貼滿滿的企業贊助LOGO，甚至屁股都貼，希望有更多企業幫助運動選手，可以讓選手有更多背後支持的力量。

台灣大哥大 高爾夫 蔡明忠 楊勇緯

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