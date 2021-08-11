富邦集團挺體育 頒17.5萬美元助威金贊助奧運選手

富邦集團長期力挺體育，富邦金控（2881）及台灣大哥大（3045）贊助的七位選手在賽場上全力拚搏、表現優異，其中舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、高球好手潘政琮分別替中華隊斬獲一金、一銀、一銅共三面獎牌，高球雙姝徐薇淩、李旻也奮力再創佳績，富邦集團董事長蔡明忠頒贈共計17.5萬美元（折合台幣492萬元）富邦助威金，感謝選手們在國際舞台上為台灣爭光，更力挺他們續創佳績！

富邦金控及台灣大哥大11日共同舉辦「Team Fubon台灣大榮耀 線上慶功會」，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控總經理韓蔚廷、台灣大哥大總經理林之晨現身直播活動，與郭婞淳、潘政琮、楊勇緯、徐薇淩、李旻等五位選手跨海同框連線，和粉絲們共度歡樂的時光。

蔡明忠分別頒贈金牌助威金10萬美元、銀牌5萬美元、銅牌2.5萬美元，給予郭婞淳、楊勇緯、潘政琮，並與選手們相約3年後巴黎再寫新猷

富邦金控總經理韓蔚廷特別致贈富邦集團60週年紀念禮品組合與選手同慶，包括「生日快樂牛」及利用回收口罩循環再製的「正能量充電板」，感謝選手們展現積極求勝的意志力，帶給全台人民滿滿的正能量。

台灣大哥大總經理林之晨則宣布將會送出即將上市的最新版iPhone13，希望選手們可以不斷刷新自己的紀錄，「Open Possible能所不能」。

明忠表示，富邦金控自2015年起贊助潘政琮及郭婞淳，台灣大哥大也贊助支持郭婞淳、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴、楊勇緯等選手，此次同步征戰奧運締造佳績，富邦及台灣大深感與有榮焉。無論是婞淳超越自我的精神，或是勇緯一路的過關斬將、纏鬥不懈，或是小潘不畏逆境，在高球項目中歷經七搶一難關突圍而出，以及薇淩、李旻的精采表現，都承載了滿滿的正向能量。

蔡明忠表示，運動帶給我們的感動與力量，遠遠超越勝負、超越獎牌，這是富邦一直追求的正向力量精神，更難能可貴的是，選手們也長期熱心公益，發揮更多影響力，形成正向的循環。未來富邦將繼續扮演台灣體育的重要推手，也期盼大家和我們一起持續支持選手們，力挺他們在國際舞台發光發熱！

線上慶功會熱力爆棚，超過12萬粉絲上線，選手們頻頻發送粉絲福利，透過精采有趣的互動環節，再現賽場上的經典動作，一秒把粉絲們拉回東奧現場，再次感受賽場上的感動。

郭婞淳也在直播活動上感性表示，謝謝我這麼多年的不放棄，讓我有機會舉起台灣的驕傲！也謝謝大家這次幫我加油，我把金牌帶回台灣了！

「小潘」潘政琮在美國越洋連線，與粉絲們大玩QA遊戲；柔道男神楊勇緯在與粉絲拍照的環節，也舉握拳比出大力士動作，展現三年後要在巴黎拿下金牌的決心。

台灣大哥大表示，自2003年起持續推廣體育活動，贊助金額累計至今已超過8.8億元。本屆奧運總計有六位台灣大贊助的選手榮登國家奧運代表隊，全力為國爭光，其中女子網球好手詹家姊妹，因人在美國備賽而無法出席線上慶功會。另外，網球男單好手莊吉生，在成為台灣大體育家族成員後，表現越來越好，世界排名從273竄升到160。而除了柔道男神楊勇緯之外，台灣大哥大也支持空手道運動，贊助才分別就讀大一跟高一的辜雪芃與胡鑫兩位年輕選手，期待他們能以「Open Possible 能所不能」的精神持續努力，未來在世界各大賽事場上全力拚搏，爭取榮譽，讓世界看見台灣。

富邦金控自2015年起贊助支持郭婞淳、潘政琮，台灣大哥大也自2014年起陸續贊助支持詹詠然、詹皓晴、徐薇淩、李旻、楊勇緯、郭婞淳。郭婞淳在東奧女子59公斤級以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，創奧運紀錄；並累積亞運、亞錦賽、世錦賽、世大運、奧運金牌，完成個人「金滿貫」！

「小潘」潘政琮本次賽事拚搏四日從逆勢奮起倒吃甘蔗，經歷精彩的七搶一附加賽，最終勇奪台灣奧運史上首面高球獎牌。楊勇緯以新人之姿首度參加東京奧運，在開賽第二天就奪下銀牌，刷新台灣在奧運最快奪牌紀錄，也是台灣柔道史上首面奧運獎牌。高球女將徐薇淩、李旻是高中與大學時的同學，今年在美國的LPGA巡迴賽分別創下生涯最佳成績，本次奧運也努力拚戰到最後一刻，打出台灣高球在奧運的最佳成績。

台灣大表示，贊助選手們的優異表現，不僅帶給台灣社會無限感動，更讓世界看見台灣，富邦集團將不遺餘力繼續力挺台灣體育發展，也期盼各界匯聚力量，共同作選手們的堅強後盾，支持他們征戰世界，為台灣續創佳績。

歡慶台灣大體育家族選手榮獲佳績，台灣大哥大推出多項優惠，加碼禮包括申辦指定專案送momo幣、抽Google Nest Mini智慧音箱、上網流量加價購買一送二、還有myVideo、MyMusic限時特價、抽myfone電子禮券與折價券，以及參加LINE官方活動抽momo幣等。