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富邦蔡明忠看奧運：兩度感動落淚 現在走路有風

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
富邦集團今晚舉行「Team Fubon台灣大榮耀 線上慶功會」，富邦集團董事長蔡明忠分享看奧運心得，變身小粉絲。圖／網路截圖
富邦集團今晚舉行「Team Fubon台灣大榮耀 線上慶功會」，富邦集團董事長蔡明忠分享看奧運心得，變身小粉絲。圖／網路截圖

東京奧運精彩閉幕，台灣選手今年奪牌亮眼，富邦集團長期支持體育活動長期贊助的舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、高球好手潘政琮替中華隊拿下一金、一銀、一銅共三面獎牌，富邦集團今晚舉行「Team Fubon台灣大榮耀 線上慶功會」，富邦集團董事長蔡明忠分享看奧運心得，他說我跟大家一樣是小粉絲，兩度感動落淚，富邦集團贊助選手拿下一金、一銀、一銅共三面獎牌，現在出門走路有風，因為富邦集團奪牌數應該是全球排名50多名。

富邦集團旗下富邦金控（2881）及台灣大長期贊助的舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、高球好手潘政琮分別替中華隊拿下一金、一銀、一銅共三面獎牌，替台灣注入滿滿的正能量，凝聚全民信心！高球雙姝徐薇淩、李旻也還在賽場上與各國好手奮力拚搏，努力為台灣再創佳績。

蔡明忠說，我跟線上的朋友一樣，是各位奧運英雄、英雌的小粉絲，以無比興奮的心情來參加慶功。

蔡明忠更分享觀賽心得，他說，有兩個關鍵時刻跟大家一樣流下眼淚，第一個是柔道男神楊勇緯哭著說「我要的是金牌」，我看著他，自己眼淚也留下來，真的也希望拿到的是金牌。

此外，蔡明忠也說，每次看到代表中華隊的會期升起，國旗歌奏起的時候，眼淚就不禁流下來，前面看著楊勇偉是有點搞笑的流眼淚，後面是真的是感覺非常榮耀的流淚。

蔡明忠熱愛打高爾夫球，也相當關注高爾夫球賽事，蔡明忠說，小潘（潘政琮）一開始57名，自己還跟同事搖搖頭說，沒希望，但沒想到第二天開始爬升，後面就越來越緊張，在第三名、第四名上上下下，跟所有台灣觀眾一樣心情也跟著上上下下。

蔡明忠更打趣地分享，賽事太緊張，「我一度不敢看」，我那時候在隔離，我兒子在旁邊隔離，叫兒子幫忙看當轉播員，當聽到隔壁房間傳來兒子瘋狂尖叫，就知道已經得名了。

蔡明忠表示，集團很榮幸有七位選手參與奧運，其中高爾夫球、網球都是富邦包辦，希望未來可以有更多奧運項目的選手都是富邦集團贊助的，真的很高興之前承諾助威金，總共發出獎金也超出預期，

蔡明忠更笑著說，我現在出去走路有風，可以跟朋友分享，富邦集團贊助的選手獲得的品牌數量是全世界排名50多名。

蔡明忠也細數，郭婞淳、潘政琮非常有善心，郭婞淳送救護車去離島或參加台哥大的種福電活動，小潘也多次舉行慈善公開賽。

蔡明忠承諾，不管選手們未來捐助什麼項目，我個人都會一起共襄盛舉，甚至加倍一起做善事，這才是體現富邦品牌精神「正向力量」與台灣大的「能所不能」。

蔡明忠更期盼，希望三年後的巴黎奧運，富邦台灣大集團的運動軍團陣容可以比今年的七位成員，更加龐大。

蔡明忠更感性的說，富邦集團對於運動選手的協助，不只是物質上的贊助，更多的陪伴，雙方也成為好朋友，也替各位選手感謝富邦跟台灣大的同事。

富邦集團表示，贊助的七位選手全力拚搏、表現優異，以正向力量展現能所不能的精神，其中舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、高球好手潘政琮分別替中華隊拿下一金、一銀、一銅共三面獎牌，替台灣注入滿滿的正能量，凝聚全民信心！高球雙姝徐薇淩、李旻也還在賽場上與各國好手奮力拚搏，努力為台灣再創佳績。

富邦集團表示，為感謝選手們在國際舞台上為台灣爭光，富邦金控及台灣大哥大於8月11日晚上7點共同舉辦「Team Fubon台灣大榮耀 線上慶功會」，郭婞淳、楊勇緯、潘政琮、徐薇淩、李旻等選手跨海連線，分享得獎的喜悅與榮耀！富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控總經理韓蔚廷、台灣大哥大總經理林之晨也一同參與。

富邦金控 蔡明忠 台灣大哥大

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