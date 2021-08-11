「街口小霸王」胡亦嘉不服停權訴願遭駁回 恐5年內不能回任

街口電子支付董事長胡亦嘉不服金管會處分停止執行董事職務1年，提起訴願，行政院9日決定駁回訴願，認定胡亦嘉未善盡督導街口電支資金貸與評估控管作業，應維持原處分，此舉恐讓胡亦嘉五年內都不得擔心街口支付負責人。銀行局副局長童政彰今（11）日下午回應，尊重行政院的決議。

去年9月街口投信爆出缺失，金融監督管理委員會開罰新台幣300萬元，命令街口投信解除胡亦嘉董事職務；今年2月街口電支資金貸與母公司街口金科作業有缺失，金管會除了再處以180萬元罰鍰，針對胡亦嘉失職也祭出停止董事職務1年處分。胡亦嘉不服處分提起訴願，在臉書批評金管會「濫權亂罰」。

銀行局副局長童政彰今日下午受訪時表示，胡亦嘉可以提出訴願，這是他應有的權益，不過行政院已做出駁回訴願的決議，因此就是尊重行政院最後的決定。

胡亦嘉本屆董事任期將於2023年4月屆滿，金管會是在2020年9月、及今年2月分別由證期局和銀行局對胡亦嘉做出處份，除對街口投信、街口支付祭出罰鍰外，也拔掉胡亦嘉在投信董事、及支付董事長兩大職務，停止職務1年。不過依今年7月上路的《電子支付機構管理條例》授權子法「專營電子支付機構負責人資格條件」第三條第11項規定，支付機構負責人若違反包括投信顧法等相關金融法規，且經主管機關命令撤換或解任，5年內不能擔任負責人。負責人包括董事長、總經理、董事等。

胡亦嘉此次訴願駁回後，因不符擔任電子支付機構負責人消極資格要件，支付董座一職將從原先僅被銀行局「停職」一年，正式變成「解任」，且從被處份日起、5年內都不得擔任街口支付負責人。