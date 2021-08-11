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卡達石油7月來台發債助攻 國際板債挑戰2千億美元大關

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

美聯準會偏鷹派，外國企業趁升息前加速來台發債，尤其是全球最大液化天然氣銷售商卡達石油公司7月來台發行高達40億美元的國際版債，帶動今年七月整體國際債發行規模上升至49.47億美元，同時贖回大幅減少，因此截至7月底流通餘額為1,982.86億美元，第3季有機會挑戰破2,000億美元大關。

據金管會統計，今年截至7月底，目前國內國際板債券流通檔數達728檔，其中光7月雖然只增加8檔，但單月規模就新增49.47億美元。

相較於2020年7月雖然有12檔發行，檔數較多，但金額只有36.18億美元較少來看，今年二度出現正成長。證期局副局長蔡麗玲表示，主要是因為7月有卡達石油公司發行一檔30年期規模較大的國際板債，金額高達40億美元所致。

從累計角度來看，1~7月新發行143檔國際板債券，檔數較去年同期成長10%，不過金額方面出現是出現衰退。

主要是因為缺乏大企業來台發債的緣故，平均單檔發債的規模偏小所致。累計今年前七月的發行規模324.32億美元，仍較去年少了26％，直至七月出現卡達石油來台單檔發債40億美元，對喜好國家主權債券投資的壽險業來說是一大好消息。

卡達2018年曾來台發行60億美元國際板債，是當時台灣國際債券市場發行金額最大案件，也是第一檔國家主權債，當時的票面利率有5.103%，同時在櫃買中心、盧森堡雙掛牌，當時是國內金融監理史上一大重要里程碑，今年又再度來台發債。

至於新債換舊債的贖回潮也已結束，7月僅提前贖回了2檔，金額6.65億美元，檔數大減。

累計部份，今年1~7月提前贖回債券共47檔，亦比去年同期檔數少了58％，提前贖回金額97.43億美元，則比去年同期少71％左右。

隨著新債發行規模放大、贖回金額大減，帶動國內國際板債流通量的餘額數字不斷攀升，據金管會統計，今年前七月餘額已比去年底增加170.67億美元，折合新台幣約4,745億元，超過去年整體增加量，去年一年增加約123億美元，以此速度應該最快第3季就有望突破流通量2,000億美元。

國際板債券 卡達 石油

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