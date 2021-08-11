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中壽採購小農蔬果照顧弱勢 今年已4,000人受惠

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
中壽秉持採購小農水果提供救星教養院弱勢孩童食用，以雙公益理念推動社會永續共好。圖／中壽提供
中壽秉持採購小農水果提供救星教養院弱勢孩童食用，以雙公益理念推動社會永續共好。圖／中壽提供

新冠肺炎嚴重影響台灣，第一線照顧弱勢族群的社福機構及農產銷售通路受到巨大衝擊，中國人壽（2823）透過企業採購的力量，協助分擔農民的生計壓力，也將購買的農產品資源分享到需要的社福機構，減輕社福機構的食物採購負擔，今年已嘉惠近4,000人次。

疫情影響，小農及庇護工場面臨既有通路訂單減少，收入不穩定甚至無法販售的困境。中壽透過預先收購之契作方式，採購友善環境小農蔬果產品，提供予照護弱勢孩童及長者之社福機構，並於企業內部發動小農蔬果箱、庇護工場商品零食箱認購，號召同仁「宅在家、做公益」，以購買支持小農與憨兒。

今年夏季芒果盛產，卻遇到嚴峻疫情外銷受阻，中壽及時採購台灣在地盛產芒果 ，提供有物資需求之社福機構享用；中壽總經理黃淑芬表示，中壽積極運用企業資源投入各種公益，為需要的人提供幫助，並確保弱勢族群在疫情期間飲食無虞，也以實際行動減緩食物浪費問題。

中壽 疫情 庇護工場

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