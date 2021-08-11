陸榮芯半導體是下一個中芯？ 逾70億元接手德淮資產

近日大陸大陸榮芯半導體成為對岸話題，該公司7日在京東拍賣上以逾70億元接手德淮半導體的爛尾項目資產，並成為業界討論是否會是下一個中芯，以及擴充12吋成熟製程的可能性。

依據拍賣資訊，大陸德淮半導體原先計劃總投資450億元，計劃建設年產24萬片12英吋CIS晶圓廠。然而2019年3月開始傳出拖欠供應商款項，隨後擱置相關投資，並在2021年8月6日至8月7日10時德淮破產管理人在京東拍賣破產強清平台對包括全部動產和不動產的德淮半導體有限公司整體資產（不含芯片成品和芯片原材料）進行公開拍賣。

大陸企業訊息顯示，榮芯半導體成立於2021年4月，註冊資本為人民幣2.32億元，主要經營項目為半導體分立器件製造、集成電路芯片及產品製造、集成電路設計等，獲得來自馮源資本、紅杉資本、美團、民和資本、元禾璞華等機構的戰略投資，其中持股近26%的股東是青島民蕊投資中心（有限合伙）背後則有青島官方資金支持。