股利遞延入帳效應 6大壽險7月獲利較去年同期縮減

六大壽險獲利今（10）日全數出爐！不過因為今年股東會因疫情延後召開，連帶影響上市櫃公司除息，壽險業股利入帳高峰出現遞延，導致國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽六家壽險公司自結七月稅後純益合計364.03億元，竟然輸給去年同月403億元，沒有再締造新高，但是相較六月338億元仍是持續增加，淨值也持續創下新高。

七月台股一度攻破萬八大關，不少壽險業選擇逢高落袋為安，加上股利入帳效應，富邦人壽稅後純益大賺126億元，創下壽險業單月冠軍寶座，較去年同期還成長29%，亦是富邦人壽本身史上最高同期紀錄。

國壽因為上半年獲利就是遠遠超過第二名富邦人壽有將近120億元之多，因此七月自行選擇「不必實現那麼多獲利」，因此單月稅後純益僅89億元排名第二，不僅較6月114.8億元明顯減少，也比去年同月要低。第三名以南山人壽67.4億元拿下，中壽7月超越台灣人壽拿下第四名。

但累計前七月稅後純益方面，國壽仍以864.2億元，高居第一名寶座，遠遠超過第二名富邦人壽的782億元與第三名南山人壽的469.2億元。累計六大壽險前七月稅後純益合計高達2,610.92億元，仍是超越去年全年的的好成績。

此外，無論是富邦人壽或是國泰人壽二檔手上都還有豐富的未實現利益，國泰人壽發言人林昭廷表示，大約還有1,580億元左右，比6月再增加40餘億元；而富邦金7月底個體淨值項下「金融資產」之未實現評價餘額同樣也有1,760億元之多，意謂之後有機會再處分美化帳面的「本」還很厚。

而現金股利方面，國壽7月合計國內外股利收入約43億，比去年的71億元低，預期全年股利收入落於185億~195億之間，優於去年水準。

富邦人壽7月國內股票現金股利約63億，亦低於去年7月的92億元，預期全年與去年持平約200億元。去年六大壽險業現金股利有359億元之多，今年因除息遞延效應恐延後8、9月才會入帳，但也意謂著8月獲利仍可期待。