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金管會：國銀上半年稅前盈餘1,764億元 重回2018年水準

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

雖然本土新冠疫情擴散，但無損金融業獲利。金管會（10）日公布最新今年統計，國銀上半年稅前盈餘1,764億元，較去年同期增加120億元，其中64%來自國內分支機構，其他是境外分OBU、海外分行及大陸分行。

據金管會統計，今年上半年國銀稅前盈餘成長7.3%。新任銀行局副局長童政彰表示，主要原因來自利息淨值收賺148億元及手續費淨收益賺近45億元，營收費用與呆帳減少了51餘億元。

但是上半年國銀在投資損益方面仍損失約124億元，主要因為銀行主要固定收益的債券為主，因此今年上半年債市表現不好，導致國銀上半年投資出現損失。

若從國內總分行、OBU（國際金融分行）、海外分行、大陸分行來看，今年上半年以國內總分行較去年同期賺增加165億元最多，OBU與大陸分行都出現衰退，較去年同期減少近12%與43%。6月大陸分行由盈餘轉為虧損，且衰退最大，童政彰說，主要是因為人民幣匯兌損失所造成。

不過從單月來看，6月整體國銀全行稅前盈餘308億元，跟5月比增加52.4億元，去年同期也增加50.3億元。

童政彰今日強調，從國銀歷年來上半年度稅前盈餘來看，國銀獲利能力今年上半年已逐漸恢復，新冠疫情去年爆發後，去年年1~6月稅前盈餘剩1,644億元，今年上半年已提升至1,764億元，整個動能跟2018年上半年的1765億元相當，亦是近六年來第三高，金管會後續將密切關查獲利動能。

金管會 疫情

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