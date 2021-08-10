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金管會：國銀6月放款4,316億元創新高 有3大原因

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金融監督管理委員會今（10）日公布，截至今年6月底止，本國銀行放款總餘額32兆8,068億元，其中光6月就放款高達4,316億元，創下史上新高，主要有台商接單效應、周轉金需求及政府機關及購置不動產等三大原因。

銀行局新任副局長童政彰說，6月國銀放款較多，主要來源有三，包括政府機關放款與個人周轉金、個人購置不體產放款比較多。周轉金約3,100億元，購置不動產約1,300億元左右，政府機關增加1,800億元左右。企業接單通常自第2季開始轉趨頻繁，動用周轉金情況會較多。政府機關增加是因綜所稅徵收所致。

至於國銀上半年存放比（放款除以存款）方面，童政彰2020年12月底達到歷史新低，但今年上半年已見顯著改善。童政彰說，主要是因為2020年第2季開始，國銀存款水位不斷增加，從4月到12月為止，平均每月增加3,800億元，但平均每月放款只有1,300億元左右，導致存放比不斷探底，到年底來到70.24%的新低。

至於去年存放比創低的原因，童政彰說是因為存款增幅明顯增加，最高曾有單月飆高到7,000億元的紀錄，企業接單、海外資金匯入造成。至於今年存款減少的原因，他說「可能是轉做有價證券投資」所導致。

但今年國銀存放比出現顯著變化，據統計，今年上半年每月平均存款增加約2,300億元，放款平均月增2,200億元，童政彰說，顯示放款動能有逐步提升，相關紓因貸款與企業周轉金放款陸續浮現的重要原因之一。

此外，金管會統計，今年上半年逾期放款金額為681億元，較上月底減少14億元；逾期放款比率為0.21％，與上月底相同，較去年同期減少0.04個百分點。

國銀備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率上半年來到647.45％，較5月底629.28％增加18.17個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。金管會表示將持續督促銀行提昇資產品質及健全財務結構。

金管會

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