台產防疫保單理賠逾13億元 已無獲利空間

國內新冠肺炎確診病例近日明顯下降，台北市今天已回到「加零」狀態，但近3個月本土疫情的爆發，台產防疫保單理賠件數已超過1.4萬件，理賠金額也超過13億元，若加計這張保單的成本與準備金等，等於台產在這張保單上已無獲利空間，據台產今公布的今年前7月營收，也因認列防疫保單損失而虧損2億元。

在5月中本土疫情爆發期間，金管會保險局定期會公布防疫保單銷售予理賠情況，據保險局今公布，截至8月9日，整體防疫保單理賠件數達2.29萬件、理賠金額共16.86億元。而過去保險局也會同時公布台產理賠情況，今天卻改口表示，從即日起不再公布台產的理賠情形，由台產自己對外說明。

但藉由保險局公布的整體防疫保單理賠數據推估，過去整體防疫保單理賠中約8成是台產的防疫保單，以整體防疫保單理賠件數2.29萬件來推估，台產理賠件數已超過1.4萬件，理賠金額也超過13億元。

日前台產曾公布過，防疫保單總簽單保費收入為19.14億元。換算下來，等於理賠金額已占總簽單保費收入的6成7，若再扣除這張保單的行銷、作業成本與提存準備金等，台產這張保單幾乎已無獲利。且這張保單是一年期保單，保險期間要到明年1月25日才會結束，若國內疫情再升溫，這張保單恐成為虧損保單。

據台產今天公布的7月自結營收，前7月累計稅後虧損達2.07億元，主要就是因認列這張防疫保單的銷售成本與理賠金額。