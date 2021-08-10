疫情帶動嗶經濟 六成消費者使用三種以上行動支付

疫情掀起行動支付消費浪潮，各家業者紛紛推出優惠搶市，無論透過手機感應或掃碼支付，「逐回饋而居」成為行動支付最新消費趨勢。根據萬事達卡最新發布的「行動支付使用習慣調查報告」，疫情使高達64%消費者增加使用的行動支付品牌數，每位消費者平均使用三個以上的行動支付品牌。

疫情增加消費者使用行動支付的場域，包含超市、量販採買民眾無處不「 嗶」，也造成行動支付平均消費金額上升，根據萬事達卡調查，疫情前僅35%的人回答平均消費金額超過250元，而疫情發生後比例大幅成長三成，目前有46%行動支付使用者表示平均消費金額超過250元。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，調查步發現 51至60歲的壯年族群中有16%的人平均單筆消費金額超過1,000元，比例不僅為全年齡之冠，更是21至30歲的四倍 ，說明壯年族群雖在行動支付的使用頻率非最高，但因消費品項主要為生鮮雜貨 、家電、3C產品和繳稅等高支出項目，而形成消費金額較高的趨勢。

觀察台灣消費者的綁定選擇和原因，萬事達卡發現83%消費者最常使用第三方電子錢包，如街口、LINE Pay、Pi錢包等；其次為特定商戶型電子錢包，如PX Pay、Fami Pay等；再者為行動裝置錢包，如Apple Pay、Google Pay等，顯見使用場域廣泛的行動支付更受台灣消費者青睞。

在信用卡綁定行動支付的行為層面，萬事達卡調查發現「優惠」是消費者綁卡的最高指導原則，但各年齡層仍有不同考量，如61至65歲族群較為在意「核卡/綁卡速度」，說明大齡使用者相對重視行動支付的方便和易用性；而20至30歲族群有高達67%優先考量「累積回饋點數」、42%重視「優惠折抵」，屬於精打細算的「Pay兌玩家」。