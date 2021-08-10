快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

陸股下跌買點浮現了嗎？法人：留心二次降準

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中國大陸股市進入多事之秋，近期陸港股驟跌，投資人問短期是否有利空測底的好買點浮現?法人表示，中國內循環經濟面臨增長壓力，7月中降存款準備率以刺激經濟景氣，近期鐵路貨運量回落，提醒投資人現階段陸股勿躁進，要留心是否啟動第二次降準以確認經濟表現。

從阿里巴巴受整治、騰訊音樂涉壟斷受中國監管單位出手開鍘、滴滴出行遭監管單位要求下架App，以及中國為減輕義務教育學童負擔，政策改變衝擊中概教育股股價崩跌，永豐金證券策略分析師陳泓睿說，陸股除了眾多事件影響投資人信心，官方製造業PMI與服務業PMI近幾個月分別回落51與53，已接近臨界點50；零售銷售數據和汽車銷售歷經3月份高成長後，近期成長率也趨緩，短期跡象亦顯示經濟面臨增長壓力。

陳泓睿表示，鐵路貨運量是反應中國實體經濟榮枯的重要指標，對比人民銀行降準動作可以掌握經濟脈動趨勢，分析過去十年國人民銀行降準時期，第一次歐債風暴時期和第二次2014~2015年間，中國鐵路貨運量年增率皆下滑至個位數或負成長，代表中國實體經濟需求低落。

中國最近一次降準為2018～2019年中美貿易戰期間連續調降7次，同期間鐵路貨運量年平均成長率由2017年14.02%下跌至2019年的5.68%，一直到2021年疫情後才出現明顯反彈，陳泓睿分析指出，近期鐵路貨運量又開始再次回落，可能透露出中國實體經濟表現出現停滯，建議觀察近期第二次降準動作確認經濟狀態。

另外，陳泓睿提醒，若再降準可確認人民銀行採寬鬆貨幣政策刺激經濟動能，對人民幣匯率及陸股皆可能影響，以2018年中美貿易戰期間連續降準，滬深300指數波段跌幅達30.4%，未來2~3個月是觀察人民銀行是否再降準的重要時期。

人民銀行 陸股

延伸閱讀

陸股下跌買點浮現了嗎？ 分析師：留心二次降準

北上資金與降準催油門 A股漲聲響、消費股最吸金

亞洲製造業復甦 北強南弱

財新中國6月製造業PMI降至50.3 低於預期

相關新聞

翻船實錄》散戶當沖炒高、主力三部曲拋售 航運股利多出盡？

短短一個月，航運股的走勢，如捉摸不定的海象，帶領投資人身歷一趟驚濤駭浪之旅。

謝金河看好聯電帶動台股 第一金投顧董座估「這時」可望再挑戰萬八

台股先前攻上萬八，原以為會上看兩萬，未料台股回檔，令投資人擔憂，台股第三季是否有機會再創高點？第一金投顧董事長陳奕光指出，萬八的部分8月可能再挑戰一次，把基本面放中間會是較好的主軸。

外資喊買九大潛力傳產股 首評美食目標價200元

全球經濟解封，餐飲需求谷底回升，瑞士信貸看好美食-KY（2723）中、美兩大市場動能恢復，加上成本結構優化提升財務體質，...

台積再奪英特爾大單 估全年EPS逾22元、法人喊買

英特爾將領先蘋果，率先採用台積電（2330）最先進的3奈米（N3）製程；雖台積電先前法說會表示，N3量產首年主要動能來自...

全球車廠加速電動車研發 相關個股再度風生水起？

萬寶投顧陳子榕指出，美國最新非農就業報告出爐，7月就業人口數上升、失業率下降，兩者都優於市場預期，當然市場又將關注聯準會決策動向，雖然聯準會沒有直接表態，但內部成員頻頻出來喊話，預估聯準會極有可能在今年開始縮減購債規模，最快2022年底升息。

非農就業報告蝴蝶效應 航運、鋼鐵浮現中期買點

萬寶投顧蔡明彰強調，現階段電子與傳產雙主流，投資組合必須平衡配置。不過，7月美國非農就業報告，新增就業人數94.3萬人，超過預期的85萬人，失業率5.4％，為去年3月疫情衝擊以來最低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。