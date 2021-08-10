陸股下跌買點浮現了嗎？法人：留心二次降準

中國大陸股市進入多事之秋，近期陸港股驟跌，投資人問短期是否有利空測底的好買點浮現?法人表示，中國內循環經濟面臨增長壓力，7月中降存款準備率以刺激經濟景氣，近期鐵路貨運量回落，提醒投資人現階段陸股勿躁進，要留心是否啟動第二次降準以確認經濟表現。

從阿里巴巴受整治、騰訊音樂涉壟斷受中國監管單位出手開鍘、滴滴出行遭監管單位要求下架App，以及中國為減輕義務教育學童負擔，政策改變衝擊中概教育股股價崩跌，永豐金證券策略分析師陳泓睿說，陸股除了眾多事件影響投資人信心，官方製造業PMI與服務業PMI近幾個月分別回落51與53，已接近臨界點50；零售銷售數據和汽車銷售歷經3月份高成長後，近期成長率也趨緩，短期跡象亦顯示經濟面臨增長壓力。

陳泓睿表示，鐵路貨運量是反應中國實體經濟榮枯的重要指標，對比人民銀行降準動作可以掌握經濟脈動趨勢，分析過去十年國人民銀行降準時期，第一次歐債風暴時期和第二次2014~2015年間，中國鐵路貨運量年增率皆下滑至個位數或負成長，代表中國實體經濟需求低落。

中國最近一次降準為2018～2019年中美貿易戰期間連續調降7次，同期間鐵路貨運量年平均成長率由2017年14.02%下跌至2019年的5.68%，一直到2021年疫情後才出現明顯反彈，陳泓睿分析指出，近期鐵路貨運量又開始再次回落，可能透露出中國實體經濟表現出現停滯，建議觀察近期第二次降準動作確認經濟狀態。

另外，陳泓睿提醒，若再降準可確認人民銀行採寬鬆貨幣政策刺激經濟動能，對人民幣匯率及陸股皆可能影響，以2018年中美貿易戰期間連續降準，滬深300指數波段跌幅達30.4%，未來2~3個月是觀察人民銀行是否再降準的重要時期。