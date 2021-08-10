股王矽力-KY 7月營收近19億元 連兩個月創新高
台股股王矽力-KY（6415）今（10）公布7月營收成績單，單月業績逼近19億元，連續兩個月創新高；累計今年前七個月營收已經比去年同期增加五成，全年營收年成長二到三成的營運目標將能輕易達陣。
矽力今日公告7月營收為18.99億元，比上月持續成長近7%，年增率更高達六成；今年前七個月營收達到113.41億元，年成長55.2%，維持高速成長。
矽力-KY為電源管理晶片廠，今年需求緊缺，帶動營運表現上揚，第3季包括工業類產品、資料中心、筆記型電腦、汽車、消費類照明和面板相關需求仍強，有利於營運續優於第2季。
矽力-KY第2季營收52.61億元，季增25.9%，年增59.4%，創單季歷史新高。法人預估，該公司上半年可望賺回兩個股本。
矽力-KY股價重回4,000元大關後，近期進入橫向整理，今日收盤下跌40元、收在4,000元整數關卡。
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