快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

股王矽力-KY 7月營收近19億元 連兩個月創新高

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

台股股王矽力-KY（6415）今（10）公布7月營收成績單，單月業績逼近19億元，連續兩個月創新高；累計今年前七個月營收已經比去年同期增加五成，全年營收年成長二到三成的營運目標將能輕易達陣。

矽力今日公告7月營收為18.99億元，比上月持續成長近7%，年增率更高達六成；今年前七個月營收達到113.41億元，年成長55.2%，維持高速成長。

矽力-KY為電源管理晶片廠，今年需求緊缺，帶動營運表現上揚，第3季包括工業類產品、資料中心、筆記型電腦、汽車、消費類照明和面板相關需求仍強，有利於營運續優於第2季。

矽力-KY第2季營收52.61億元，季增25.9%，年增59.4%，創單季歷史新高。法人預估，該公司上半年可望賺回兩個股本。

矽力-KY股價重回4,000元大關後，近期進入橫向整理，今日收盤下跌40元、收在4,000元整數關卡。

營收 矽力

延伸閱讀

機械業7月出口連11月成長 匯率和疫情仍影響景氣

防疫警戒降 富邦媒7月營收退燒、月減13.9%

祥碩7月營收重回6億元大關 月增逾兩成

葡萄王延續Q2強勢 7月營收不畏疫情年增16.21%

相關新聞

台積電7月營收逾1,245億元 月減16%

台積電（2330）今（10）日公佈2021年7月營收報告。2021年7月合併營收約為新台幣1,245億5,800萬元，較...

伺服器需求佳 大摩喊奇鋐目標價逾百元

摩根士丹利表示，受惠英特爾伺服器平台升級及中國基地台需求提升，散熱模組廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（242...

匯鑽科7月營收 創歷年同期新高

專業表面處理大廠匯鑽科（8431）公告7月合併營收為1.02億元，亦創歷年同期新高，也為近四個月新高，且較去年同期成長3...

祥碩多引擎爆發 大摩目標價喊上2,300元

祥碩（5269）公布第2季獲利優於預期，摩根士丹利表示，市場擔憂NB需求減弱，祥碩今年營運跳高後後市恐難以為繼，但公司主...

雙A業績 兩位數下滑

華碩、宏碁昨（9）日公布7月營收分別較6月下滑21.6%、13%，反映缺料影響出貨。兩家公司均認為，市場需求強勁，但零組...

打破缺料魔咒 廣達、仁寶7月營收超預期

打破電子業缺料魔咒，廣達、仁寶昨（9）日公布7月營收逆勢較6月成長，並優於其他代工同業，仁寶更重返千億元大關、達1,07...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。