每天1瓶養樂多換500萬元保障 專家建議這方法拉高保障

隨著「第六回合經驗生命表」正式上路，真實反映出國人平均餘命延長、死亡率改善的狀況，並直接影響了許多險種保費不小的變動；其中，因著國人死亡率明顯逐年下降，站在保險公司的立場，基於承保成本降低，通常也會調降壽險商品定價的預定死亡率，果不其然，定期壽險降幅多達3成。

類似重大疾病險功能但保費更便宜也更有保障

雖說保費降價對於民眾投保有很大的誘因，小花平台保險顧問表示，主打「低保費、高保障」的定期壽險，保費不高但是很有保障，在規劃個人保險保障時，不要在意是否有降價，這本來就是人人都應該必備的保險商品，不只是初入職場的社會新鮮人，尤其是年輕剛成家、擔負較重家庭責任者，更是不可或缺的保障。

小花平台保險顧問另也指出，一般人對於壽險的認知都不完整，絕大多數只局限於「壽險是為了家人而投保，身故後理賠一筆保險金供給家人使用。」事實上，不僅如此而已，壽險還有「類似於重大疾病險」的功能，不只給付受益人身故保險金，也約定發生「完全失能」時要給付被保險人，有時甚至比重大疾病險更實用。

至於什麼是「完全失能」？許多人會將「完全失能」與失能等級表中的「1級失能」相提並論、當作是相同的保障範圍，舉例來說，如果因為意外事故變成植物人或是雙眼失明、四肢全癱、無法言語或是進食等，就符合一般壽險「完全失能」的保障範圍；只是，需特別留意的是，身故與完全失能兩者通常僅有理賠其中一項。

有關於前面提到壽險有「類似於重大疾病險」的功能，假設在完全失能的情況下，可能需要聘請外勞或是看護來協助照顧，以每個月要花費新台幣25,000元來計算，1年下來也就是300,000元，對於一般家庭而言是一筆為數不小的支出……；此時，壽險和重大疾病險中的失能給付適時發揮了作用，可一解當前燃眉之急。

只是，兩相比較之下，1年期壽險的保費要比1年期的重大疾病險來得便宜許多，保障範圍也更實在；以近來造成許多名人猝死的沉默殺手「心肌梗塞」為例，重大疾病險的理賠門檻較高，必須同時有典型胸痛、最近心電圖異常變化及心肌異常升高等狀況，最後還不一定能理賠，反觀壽險就一定可以獲得理賠，還能一次請領。

小資族優先選擇低保費＋高保障的定期壽險

「1天保費差不多等於1瓶養樂多的價格，就能享有500萬元保障！」小花平台保險顧問建議，1年期壽險絕對是小資族或是社會新鮮人最應該優先考慮的險種。以1年期定期壽險、500萬元保障來看，今年30歲的女性年繳保費3,000多元，就能享有500萬元的保障，平均1天不到10元；但是如果與終身壽險相比，想要買到500萬元的保障，1年下來的保費可能就要至少15萬元，兩相對比之下，當然是定期壽險要划算許多！

小花平台保險顧問最後強調，之所以推薦定期壽險而非終身壽險還有一個很重要的原因，除了保費貴太多外，主要考量到每個人的一生之中，有太多臨時需要用到錢的狀況，正所謂「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，如果將辛苦賺來的錢都拿來繳保費，那可能就有點本末倒置了？「用今年賺來的錢繳交今年的保費，這才是小資族或是社會新鮮人正確的投保之道！」