南部疫情影響較小 京城銀下半年審慎樂觀

京城銀行（2809）10日舉辦2021年上半年法人說明會，自結稅後損益43.34億元，每股盈餘達3.87元，創歷史新高。展望下半年維持審慎樂觀看法，下半年雖仍有疫情帶來的不確定性因素，但京城銀有七成以上的營運據點位於南台灣，該區域受疫情影響相對較小，經濟保有一定動能，京城銀可望隨客戶一同成長。

京城銀2021年上半年自結淨收益56.25億元，較去年同期增加64%，其中利息淨收益和手續費淨收益分別較去年同期增加11%和1%。利息淨收益增加主要受惠於放款規模成長；繼2020年全年放款年增率達19%，上半年放款較2020年底餘額再成長7%，截至6月底放款總額來到新台幣2,006億元 。

其他收入為18.47億元，去年同期則呈現小虧，主因去年同期有來自金融市場波動的負面影響，今年則受惠於金融市場維持高檔，以及IFRS預期信用損失回沖的正面挹注，因此變動幅度較大。上半年自結稅後淨利為43.34億元，每股盈餘為3.87元，各較去年同期成長118%及119%。

資產品質方面，儘管自5月中旬起本土疫情升溫，明顯衝擊國內內需產業，然資產品質持續保持高水準，逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率9,652%、全體放款覆蓋率1.56%。

展望下半年，歐美許多國家已走向解封，台灣在國人自律、疫苗施打之下 ，疫情應亦可獲得控制，主計處預測全年經濟成長率為5.46%，京城銀審慎樂觀看待放款表現。特別是，京城銀分行主要位於雲嘉南地區，受疫情影響相對較小，經濟活動穩定、客戶平穩增長，皆有利於京城銀持續累積存款，以及提供足夠的放款成長空間，與客戶一起茁壯。

淨利差方面，儘管因資金成本下降空間有限，以及受資產組合調整影響，今年不易看到淨利差（NIM）擴張態勢，然而放款利率在疫情衝擊下依舊持穩，故預期淨利差變動幅度不大，有望維持接近今年上半年水準。

走出三級警戒，面對後疫情時代，京城銀聚焦數位金融與ESG永續策略的理念也更為堅定，特別是數位金融發展；截至今年6月底，京城銀個人戶數位交易筆數年增42%，企業戶數位交易筆數年增77%，顯示疫情已深深改變人們的使用習慣，京城銀佈建已久的數位金融，也在近一兩年成效漸顯。

京城銀表示，未來的數位金融服務將與每個人的生活場景有更為緊密的結合，預計將與券商攜手推出「金融Shopping Mall」式的金融創新試辦案，「一站式購足」的概念將可透過數位帳戶體現。

數位金融也將是銀行落實企業社會責任最好的媒介，因應疫情降溫，京城銀將與台灣PAY合作推廣消費活動，使民眾在零接觸下也能振興消費買氣，期盼帶動解封後的台灣能迅速重拾活力。