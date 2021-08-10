台灣金融風險指數下滑 疫情間金融部門表現最穩定

國內疫情進一步趨緩，7月台灣金融風險指數（TAIFRI）編製結果分數為98.9分，為連續兩個月小幅下滑，四大構面皆呈顯風險趨緩的現象，其中國內疫情期間，金融部門為TAIFRI表現最穩定的構面。

TAIFRI調研單位表示，隨著疫情警戒降級、經濟活動重啟，未來國內銀行業逾放率不致有太大的波動，且呆帳覆蓋率達650%以上，資本適足率來到歷史新高，體質十分穩健。

國內銀行業上半年獲利表現主要還是受到海外市場業務(包括海外分行及OBU)衝擊，但因國內疫情控制得當，國內分行手續費業務表現佳，加上呆帳提列較去年同期減少，整體而言可望較去年同期成長，下半年銀行業表現關鍵仍在海外市場國家變種病毒疫情變化。

團隊指出，國內部分因疫情7月進一步趨緩，全國警戒降至二級，包括不動產市場、股票市場、企業債務等風險減緩，但因歐美Delta變種病毒疫情升高與聯準會醞釀縮減購債等議題，擴大金融市場不確定性，導致海外市場恐慌指數上揚，國內資產價格波動風險隨之升高。