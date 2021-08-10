集保建構大數據應用平台 營造數據文化成就金融創新

網路科技蓬勃，加速金融科技的發展。近年集保結算所積極運用金融科技進行數位轉型，陸續提供了集保e手掌握與股東e票通等多元的數位服務，日前透過大數據分析技術，描繪當前台灣股民輪廓的系列報導，不僅廣獲各界好評，有助提升民眾投資理財的能力與意願。

集保結算所董事長林修銘表示，集保自2018年起即投入大數據研發，運用大數據分析技術，重塑數據的價值與應用，並訂定以主管機關、市場參與者、投資人及公司內部為四大使用者目標發展「大數據分析應用平台」。

林修銘指出，目前平台上已有超過30餘項的業務應用項目，包括基金與票券業之數位監理、市場參與者的數據服務、投資人端以「集保e手掌握」為介面的開放金融（open finance）、公司內部的數據管理分析等。

另外，集保受金管會委託建置票券金融公司數位監理申報機制，已於今年6月底上線。這項機制可說是集保大數據平台技術的再升級，不但即時分析該業別營運狀態，更就重要風險指標建立即時警示通知，精確掌握個別公司的風險狀況，大幅提升監理效能。

林修銘表示，集保近期也組成人工智慧（AI）團隊，要從當前的商業智慧（BI）應用走向AI發展，運用歷史數據進行資料分群找出關聯性，快速判讀異常及預測未來的行為模式。

為此，集保致力推動及塑造組織內的數據文化，除引進新血招募不具金融背景的數據人才，也在公司內部設置大數據應用成果分享平台，創造跨部門的交流場域，讓所有成員熟悉數據帶來的價值及應用方式。

如此一來，林修銘說，透過資訊人員與既有員工的互相合作，資訊人員得以了解實務金融知識，不具資訊背景的員工也可以接觸更多科技應用。資訊與業務單位更緊密溝通及合作，整合組織資源並優化資訊開發流程，進而提高金融服務效率及品質，協助主管機關創建完善的金融科技環境。