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疫情加速嗶支付 平均每人使用3個以上行動支付

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
根據萬事達卡最新發布的「行動支付使用習慣調查報告」，疫情使高達64%消費者增加使用的行動支付品牌數，每位消費者平均使用3個以上的行動支付品牌。圖／萬事達卡提供。
根據萬事達卡最新發布的「行動支付使用習慣調查報告」，疫情使高達64%消費者增加使用的行動支付品牌數，每位消費者平均使用3個以上的行動支付品牌。圖／萬事達卡提供。

疫情掀起行動支付消費浪潮，各家業者紛紛推出優惠搶市，無論透過手機感應或掃碼支付，「逐回饋而居」成為行動支付最新消費趨勢。根據萬事達卡最新發布的「行動支付使用習慣調查報告」，疫情使高達64%消費者增加使用的行動支付品牌數，每位消費者平均使用3個以上的行動支付品牌。

根據萬事達卡調查顯示，73%消費者傾向在不同消費場域使用不同行動支付品牌，且由於各品牌、通路提供的回饋皆不相同，促使消費者在手機裝上更多行動支付品牌以達到回饋最大化，也造就目前台灣消費者平均使用超過3個行動支付品牌的現象。

另一方面，只用1款打天下的消費者比例，從去年下半年將近40%，目前已大幅下降到16%，說明在如今各家行動支付百花齊放、優惠盡出的情況下，消費者為了爭取高回饋而使用更多行動支付品牌的多元化趨勢。

再者，疫情大幅提升消費者的衛生意識，也使感應式支付成為消費者新寵，且疫情增加消費者使用行動支付的場域，包含超市、量販採買皆成為民眾無處不「嗶」的好所在，根據調查，疫情前僅35%的人回答平均消費金額超過250元，疫情發生後，平均消費金額超過250元的行動支付使用者大幅成長3成，目前有46%行動支付使用者表示平均消費金額超過250元。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，疫情使民眾願意在更多場域使用行動支付，進一步發現51至60歲的壯年族群中有16%的人平均單筆消費金額超過1000元，比例不僅為全年齡之冠，更是21至30歲的4倍之多，說明壯年族群雖在行動支付的使用頻率非最高，但因消費品項主要為生鮮雜貨、家電、3C產品和繳稅等高支出項目，而形成消費金額較高的趨勢。

觀察台灣消費者的綁定選擇和原因，也發現83%消費者最常使用第三方電子錢包，如街口、LINE Pay、Pi錢包等；其次為特定商戶型電子錢包，如PX Pay、Fami Pay等；再者為行動裝置錢包，如Apple Pay、Google Pay等，顯見使用場域廣泛的行動支付更受台灣消費者青睞。

另一方面，在信用卡綁定行動支付的行為層面，調查發現「優惠」是消費者綁卡的最高指導原則，但各年齡層仍有不同考量，如61至65歲族群較為在意「核卡/綁卡速度」，說明大齡使用者相對重視行動支付的方便和易用性；而20至30歲族群有高達67%優先考量「累積回饋點數」、42%重視「優惠折抵」，屬於精打細算的「Pay兌玩家」。

行動支付 疫情

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