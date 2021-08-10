全台永續素養大調查 完成填答可得限量好禮

隨著氣候變遷對全球環境及人類帶來衝擊，兼顧商業利益與永續發展已是全球企業趨勢。為了讓台灣民眾更認識永續且進一步實踐永續，星展銀行（台灣）攜手社企流及聯合報系願景工程，推出「甜甜圈星球：永續新生活的 100 個行動」系列策展，發起全台永續素養大調查，並串聯企業資源，邀請員工及客戶一起響應 ，為共創環境永續採取行動。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展銀行將永續列入核心策略，除了明訂「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」三大永續發展重心外，也積極將金融核心價值與永續結合，推出綠色存款、星展eco永續卡、永續連結貸款等多項創新產品與服務。透過發起「甜甜圈經濟學」系列倡議，我們也期望達到拋磚引玉的效果，讓民眾更認識、重視永續。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有指出，星展銀行（台灣）在平時與客戶互動時，便積極將永續納入討論議題。本次永續素養大調查，也很榮幸能邀請我們的企業客戶（按照公司英文名稱順序），包含友達光電、中租迪和、美德醫療、台灣水泥、大聯大控股、文曄科技，以及社會企業茶籽堂共同推動參與，擴大正面影響力。

在英國經濟學家凱特．拉沃斯（Kate Raworth）提出「甜甜圈經濟學」（Doughnut Economics）理論中，將人類發展比擬為甜甜圈，最外圈為「生態天花板」，包含氣候變遷、生物多樣性喪失、土地利用轉換等，意指經濟發展不能超過環境的承載極限；最內圈是「社會基底盤」，指的是經濟發展必須顧及糧食、住房、能源、教育等人權基本需求。面對地球超載，人類的生活必須在兩個圈圈之間取得平衡，而非一昧犧牲環境、追求經濟成長。

參考「甜甜圈經濟學」理論，星展銀行（台灣）、社企流與聯合報系願景工程聚焦當代最需要關注的21個議題面向，整理出105道題目與永續行動，於即日起推出公民「永續素養大調查」，邀請全民了解自身生活的永續程度並展開更多行動。調查預計號召5,000名民眾參與，完成填答者可抽茶籽堂精選商品，以及免費兌換里仁仁舟捲捲矽水瓶、好丘 Good Cho's安心貝果與網購優惠券等限量好禮。

此外，星展銀行（台灣）與社企流及聯合報系願景工程也將於10月2日舉辦永續論壇。論壇除了公布調查結果，更邀請到個人、組織、城市層級的永續實踐代表，包括加拿大青年永續運動家 Tesicca Truong、行政院政務委員唐鳳、「台灣氣候少女」王宣茹等，共同認識國內外最新永續趨勢，並探討如何在日常與工作中創造永續新可能。