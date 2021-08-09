台新Richart Life App 可在新光三越百貨使用

台新銀行自己開發的支付工具台新Pay，即日起可在新光三越百貨使用。民眾只要下載並開啟Richart Life App，點選「支付」功能，即可在新光三越百貨使用台新Pay掃碼支付服務，輕鬆完成購物流程。

台新Pay內含在Richart Life App，專門用來幫Richart Life App進行支付，有了台新Pay，使用Richart Life App的民眾，只要綁定信用卡，就可以用Richart Life App在新光三越百貨內從事行動支付。

台新Pay會員數除了較去年同期成長170%、交易量亦因疫情影響而大幅提升。台新銀行積極布局生活金融生態圈，以Richart Life App提供完整多元化的金融服務，並以台新Pay支付工具持續深耕民眾生活場景。

台新Pay合作通路已遍及食、衣、住、行、育、樂等生活場域，使用通路包含四大超商、路易莎咖啡、大潤發、台灣大車隊及士東市場、饒河夜市、墾丁商圈等超過約6萬家商店，均可支援掃碼付款。

台新Pay為了持續擴增支付場景，本次攜手百貨龍頭-新光三越跨入百貨支付場域，整合雙方資源並串聯虛實通路讓民眾隨時隨地體驗完整的數位金融服務。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，此次與新光三越百貨攜手合作，是台新全方位支付場景策略新布局的展現，期望在疫情逐漸趨緩下，能藉由Richart Life以及台新Pay，為新光三越拓展更多年輕族群，吸引數位滑世代的目光。

民眾還能同時享有Richart Life App中各項數位功能，包含領取優惠券、接收即時優惠訊息推播，或是以台新Point兌換新光三越電子商品禮券等功能，讓消費購物與享受優惠同步併行，為新光三越的消費者創造全新的生活金融體驗。

包國儀表示，新光三越百貨除了是台新銀行最重要的聯名卡夥伴，雙方也藉由完整的收付金流平台合作，結合新光三越百貨對持卡人推出各項刷卡活動，持續讓雙方客戶得到最新、最即時的優惠。

台新銀行期望導入台新Pay受年輕族群歡迎的優勢、會員數成長量以及交易金額增加幅度，協助新光三越在疫情期間以行動支付工具，吸引更多年輕客戶加入。

包國儀強調，未來將結合新光三越會員，擴增台新點數的累積與兌換功能，提供台新持卡人及新光三越百貨消費者更全面、更優質之數位金融服務，建構豐富且多元化的生活金融生態圈。

為歡慶台新Pay服務於新光三越上線，今年9月30日前，新光三越新入會員，到新光三越百貨以台新Pay支付單筆消費滿2,000元，即可獲贈200 元的新光三越電子贈品禮券回饋，每月限量3,000名。

新光三越原貴賓卡/App會員，單筆消費滿2,000元，即可獲贈100元的新光三越電子贈品禮券回饋，每月限量1,500名。